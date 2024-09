Oberwölz II erkämpft sich Punkte gegen WSV St. Lambrecht

Details Montag, 16. September 2024 20:09

In einem intensiven Spiel trennten sich SV Oberwölz II und WSV St. Lambrecht mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders in der zweiten Halbzeit nahmen die Ereignisse Fahrt auf, nachdem St. Lambrecht mit einer Führung in die Pause gegangen war.

St. Lambrecht geht früh in Führung

Das Spiel begann mit einem frühen Angriffsdruck beider Teams, wobei SV Oberwölz II bereits in der zweiten Minute einen Eckball herausspielte. Schon früh zeigte sich, dass die Platzverhältnisse schwierig waren. In der 14. Minute konnte WSV St. Lambrecht dann das erste Tor des Spiels erzielen. Christian Hansmann verwandelte einen Freistoß souverän und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Oberwölz II versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen und hatte durch Patl und Locke einige vielversprechende Chancen, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

In der 24. Minute kam es zu einer tollen Chance für Oberwölz II, doch eine Uneinigkeit führte dazu, dass der Ball weit über das Tor flog. Auch ein abgefälschter Schuss in der 28. Minute konnte die gegnerische Verteidigung nicht überwinden. Kurz vor der Halbzeit hatte man noch einen Weitschuss, doch der Torwart von St. Lambrecht konnte glänzend parieren.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 48. Minute gelang Lukas Brunner der Ausgleich zum 1:1 für SV Oberwölz II. Brunner umkurvte den Torhüter und schob den Ball souverän ins Netz. Doch die Freude währte nur kurz: In der 50. Minute brachte Christian Pistrich WSV St. Lambrecht erneut in Führung, nachdem er einen Steckpass erlief und den Torwart umspielte.

Das Spiel blieb spannend, und beide Teams hatten weiterhin Chancen. In der 58. Minute konnte Felix Mayerdorfer für Oberwölz II den erneuten Ausgleich erzielen. Mit einem cleveren Kopfball überhob er den gegnerischen Torwart und markierte das 2:2.

In der Folgezeit flachte das Spiel etwas ab, auch wenn es weiterhin spannende Momente gab. Eine kuriose Szene im Strafraum von St. Lambrecht in der 67. Minute endete damit, dass der Torwart den Ball sicher in den Händen hielt. Weitere Halbchancen und unnötige Ballverluste prägten das Spielgeschehen bis zur 71. Minute. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten konnte sich keine Mannschaft den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Miedl (Trainer Oberwölz II): "Wir sind doch etwas enttäuscht über dieses Unentschieden, denn wir haben uns klar das Ziel von 3 Punkten auferlegt. Rein den Chancen nach wäre ein klarer Sieg möglich gewesen. Leider haben wir aber zu viele davon liegen gelassen und im Gegenzug dumme Tore bekommen. Sehr schade dass der Schiedsrichter einen Kopfstoß eines Lambrechters übersehen hat. Dies hätte doch nochmal einiges am Spielverlauf ändern können. Wir nehmen trotzdem das Positive mit und freuen uns auf die nächste Partie gegen Neumarkt, wo wir weiter ungeschlagen bleiben möchten."

1. Klasse Mur/Mürz A: Oberwölz II : St. Lambrecht - 2:2 (0:1)

58 Felix Mayerdorfer 2:2

50 Christian Pistrich 1:2

48 Lukas Brunner 1:1

14 Christian Hansmann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.