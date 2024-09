Young Boys Murau II überrollt FC Zeltweg II mit 5:1 - zweiter Saisonsieg für das junge Team

Details Samstag, 21. September 2024 17:50

In der 5. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A trafen die Young Boys Murau II auf den FC Zeltweg II. In einem torreichen Spiel dominierten die Gastgeber und gewannen am Ende mit 5:1. Besonders Andrii Siryi und Jonas Heitzer glänzten bei den Murauern, während Mirko Zlatunic das einzige Tor für Zeltweg erzielte. Das Spiel bot den Zuschauern spannende Momente und viele Torchancen, besonders für das Heimteam.

Früher Rückstand und rasche Wende - zur Pause steht es 2:1

Schon kurz nach Spielbeginn fiel das erste Tor. In der 5. Minute erzielte Mirko Zlatunic das 0:1 für den FC Zeltweg II. Dieser frühe Rückstand ließ die Young Boys Murau II jedoch nicht entmutigen. Nur wenige Minuten später gab es eine gute Chance für Murau, doch der Versuch war weit daneben. Es folgten weitere Chancen für beide Teams, wobei Zeltweg in der 14. Minute eine gute Möglichkeit knapp verpasste.

In der 24. Minute verzeichnete Raphael Dengg eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf, in der 26. Minute, gab es eine Trinkpause bei angenehmen 15 Grad in Murau. Die Young Boys Murau II kamen immer besser ins Spiel, und in der 37. Minute zeigte der Zeltweger Keeper eine starke Parade, die eine gute Chance der Hausherren vereitelte.

Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute verwandelte Jonas Heitzer einen Elfmeter sicher zum 1:1. Nur drei Minuten später drehte Andrii Siryi das Spiel zugunsten der Murauer und erzielte das 2:1. Die Gastgeber hatten kurz vor der Halbzeit eine weitere gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Murau dominiert die zweite Halbzeit

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit bauten die Young Boys Murau II ihre Führung aus. In der 47. Minute traf Jonas Heitzer erneut, dieses Mal aus dem Spiel heraus, zum 3:1. Die Hausherren zeigten sich nun äußerst dominant und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung.

In der 49. Minute zeigte der Torhüter von Murau eine beeindruckende Parade. Das Spiel blieb spannend und wurde durch ein weiteres Tor von Raphael Ameya Dengg in der 64. Minute weiter zugunsten der Gastgeber entschieden. Dengg erzielte das 4:1 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg für Murau.

Den Schlusspunkt setzte erneut Andrii Siryi in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 5:1. Damit war der hochverdiente Sieg der Young Boys Murau II besiegelt. Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem klaren 5:1-Sieg für das Heimteam.

Insgesamt war es eine beeindruckende Leistung der Young Boys Murau II, die sich durch ihre Effizienz vor dem Tor und eine stabile Defensive auszeichneten. Der FC Zeltweg II konnte nach dem frühen Führungstreffer nicht mehr mithalten und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Young Boys Murau II : Zeltweg II - 5:1 (2:1)

87 Andrii Siryi 5:1

64 Raphael Ameya Dengg 4:1

47 Jonas Heitzer 3:1

41 Andrii Siryi 2:1

38 Jonas Heitzer 1:1

5 Mirko Zlatunic 0:1

