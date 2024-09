TSV Neumarkt II deklassiert SV Oberwölz II mit 6:0

Details Samstag, 21. September 2024 18:09

Der TSV Neumarkt II setzte sich in der 5. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A eindrucksvoll gegen den SV Oberwölz II durch und feierte einen überzeugenden 6:0-Heimsieg. Die Mannschaft von Dominik Straner dominierte das Spiel von Beginn an und ließ den Gästen aus Oberwölz keine Chance. Besonders Raphael Pichler und David Brenkusch zeigten eine herausragende Leistung und trugen maßgeblich zum Sieg bei.

Frühe Neumarkter Dominanz

Bereits in der 4. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Raphael Pichler erzielte das 1:0 für den TSV Neumarkt II und brachte sein Team früh in Führung. Der Blitzstart der Neumarkter setzte die Gäste aus Oberwölz sofort unter Druck, die sich in den folgenden Minuten kaum befreien konnten. Nur zehn Minuten später hatte Oberwölz die erste Möglichkeit, aber der Freistoß aus 18 Metern ging knapp am Tor vorbei.

In der 15. Minute hatte erneut Raphael Pichler eine vielversprechende Chance, die jedoch vom starken Michael Brunner im Tor der Oberwölzer vereitelt wurde. Pichler blieb hartnäckig und sorgte auch in der 17. Minute für Gefahr, doch wieder war Brunner zur Stelle. Der TSV Neumarkt setzte sein starkes Spiel fort und belohnte sich in der 31. Minute erneut. Nach einer herrlichen Vorlage von Dominik Straner erzielte Pichler sein zweites Tor des Tages und erhöhte auf 2:0.

Oberwölz hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum Torchancen und konnte nur sporadisch für Entlastung sorgen. Dominik Straner hatte in der 34. Minute die nächste Möglichkeit für Neumarkt, aber Brunner parierte erneut stark. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte erneut das Duell zwischen Pichler und Brunner für Aufsehen, doch der Torhüter der Gäste hielt seine Mannschaft im Spiel.

Vier Tore in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der TSV Neumarkt blieb dominant und suchte weiter den Weg zum Tor. In der 53. Minute hatten die Gäste durch einen Freistoß eine der wenigen Chancen, doch der Schuss ging zwei Meter über das Tor. Nur drei Minuten später war es wieder Raphael Pichler, der nach einem Elfmeter den Ball zum 3:0 ins Netz beförderte.

Der TSV Neumarkt II zeigte weiterhin keine Gnade und erhöhte in der 61. Minute durch David Brenkusch auf 4:0. Brenkusch hatte sich geschickt im Strafraum durchgesetzt und ließ Brunner dieses Mal keine Chance. Nur vier Minuten später war es erneut Tobias Spreitzer, der zum 5:0 traf. Der Spielfluss der Neumarkter war beeindruckend und ließ den Gästen keine Möglichkeit zur Gegenwehr.

In der 78. Minute erhielt Neumarkt einen Freistoß aus 18 Metern, der jedoch in der Mauer hängen blieb. Doch das Team von Dominik Straner ließ nicht locker und belohnte sich in der 86. Minute erneut. David Brenkusch erzielte mit einem unglaublichen Freistoß in den Winkel das 6:0 und setzte damit den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.

