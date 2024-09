Spannendes Unentschieden zwischen FC Judenburg II und TUS Kraubath

Details Montag, 23. September 2024 18:26

In der 5. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz A kam es zu einem torreichen Duell zwischen dem FC Judenburg II und dem TUS Kraubath. Beide Teams lieferten sich eine hart umkämpfte Partie, die schlussendlich mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete. Die Zuschauer erlebten eine abwechslungsreiche Begegnung mit vielen Toren und spannenden Wendungen.

Frühe Führung für die Gastgeber

Der FC Judenburg II erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 5. Minute in Führung. Illia Yahlinsky nutzte eine frühe Gelegenheit und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Anfangsphase waren die Hausherren das aktivere Team und drängten auf das zweite Tor. Ein Kopfball in der 24. Minute ging nur knapp am Tor vorbei und ließ die Fans des FC Judenburg II den Atem anhalten.

Trotz der Bemühungen der Heim-Mannschaft kamen die Gäste allmählich besser ins Spiel. Ab der 30. Minute zeigten die Spieler des TUS Kraubath mehr Präsenz und drängten auf den Ausgleich. Ihr Torwart, Lukas Schwaiger, erwies sich dabei als wichtiger Rückhalt und war zeitweise "bester Mann am Platz". Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen schließlich der Ausgleich. David Brandner erzielte in der 44. Minute das 1:1 und sorgte dafür, dass die Teams mit einem Unentschieden in die Kabinen gingen.

Furiose zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff setzten beide Mannschaften ihre offensiven Bemühungen fort. In der 56. Minute war es erneut Illia Yahlinsky, der den FC Judenburg II mit seinem zweiten Treffer des Tages wieder in Führung brachte. Doch die Gastgeber gaben sich damit nicht zufrieden und erhöhten nur zwei Minuten später durch Canio Bejtaj auf 3:1.

Der TUS Kraubath ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 64. Minute erzielte Julian Ertl den Anschlusstreffer zum 3:2. Das Tor gab den Gästen neuen Schwung und sie drängten auf den Ausgleich. Der Druck zahlte sich schließlich in der 76. Minute aus, als Ivan Stojcevic das 3:3 markierte. Mit diesem Tor war das Spiel wieder völlig offen.

In der Schlussphase wollten beide Teams den Siegtreffer erzielen. Der TUS Kraubath kam in der 90. Minute noch einmal gefährlich vor das Tor des FC Judenburg II, doch der Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Die letzten Minuten waren von hoher Intensität geprägt, doch es blieb beim 3:3-Endstand. Der Schiedsrichter beendete die Partie nach 91 Minuten.

Das Spiel zwischen dem FC Judenburg II und dem TUS Kraubath bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, Wendungen und eine spannende Schlussphase. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem verdienten Unentschieden.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: Judenburg II : Kraubath - 3:3 (1:1)

76 Ivan Stojcevic 3:3

64 Julian Ertl 3:2

58 Canio Bejtaj 3:1

56 Illia Yahlinsky 2:1

44 David Brandner 1:1

5 Illia Yahlinsky 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.