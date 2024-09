Torfestival in St. Lambrecht: USV Oberzeiring überrollt das Heimteam mit 6:2 - alle Spiele bisher gewonnen!

Details Montag, 23. September 2024 20:21

Ein Spiel zwischen dem WSV St. Lambrecht und dem USV Oberzeiring bot den Zuschauern zahlreiche Tore und Wendungen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte sich der USV Oberzeiring letztlich deutlich mit 6:2 durch. Die zweite Hälfte dominierte der Gast aus Oberzeiring, was ihnen einen verdienten Auswärtssieg einbrachte.

Ausgeglichene erste Halbzeit - zur Pause steht es 1:1

Der Auftakt des Spiels begann vielversprechend für beide Teams, als sie sich von Beginn an engagiert zeigten. Den ersten Treffer der Partie erzielte Johannes Waldner in der 32. Minute für den WSV St. Lambrecht, der die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur eine Minute später glich Sebastian Pirker für den USV Oberzeiring aus und stellte den Halbzeitstand von 1:1 her.

Beide Teams lieferten sich in der ersten Hälfte einen offenen Schlagabtausch, wobei die Zuschauer einige packende Szenen miterlebten. Die Defensive der Heimelf hielt dem Druck zunächst stand, und auch der USV Oberzeiring zeigte sich kompakt und ließ nur wenige Chancen zu.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Torflut und ein 6:2 Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zunehmend zugunsten des USV Oberzeiring. Bereits in der 48. Minute geriet der WSV St. Lambrecht durch ein unglückliches Eigentor von Philipp Günther Zechner in Rückstand, was den neuen Spielstand von 1:2 markierte. Dieses Missgeschick sollte der Beginn einer dominanten Phase der Gäste sein.

In der 55. Minute erhöhte Enis Tahiri auf 1:3 für den USV Oberzeiring, was die Weichen für den Sieg der Gäste endgültig stellte. Nur wenige Minuten später, in der 71. Minute, trug sich Tobias Kotzegger mit einem weiteren Treffer in die Torschützenliste ein und baute die Führung per FReistoß auf 1:4 aus. Doch der WSV St. Lambrecht zeigte Moral und kam in der 78. Minute durch Björn Brachmayer mit einem Elfmeter zum 2:4-Anschlusstreffer.

Dennoch ließen sich die Gäste nicht aus der Ruhe bringen und legten in den Schlussminuten nochmals nach. Tobias Kotzegger traf in der 85. Minute erneut und stellte mit seinem zweiten Tor des Tages den Spielstand auf 2:5. Den Schlusspunkt setzte Christoph Steiner in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 2:6-Endstand.

Tabellenführung mit 15 Punkten aus fünf Spielen

Die Partie endete nach einer einminütigen Nachspielzeit und hinterließ einen verdienten Sieger in den Reihen des USV Oberzeiring, der sich vor allem in der zweiten Halbzeit als das stärkere Team präsentierte. Damit untermauerten die Gäste ihre Ambitionen in der 1. Klasse Mur/Mürz A und nahmen wichtige Punkte mit nach Hause, haben bisher alle Spiele gewonnen und führen die Tabelle souverän an.

1. Klasse Mur/Mürz A: St. Lambrecht : Oberzeiring - 2:6 (1:1)

90 Christoph Steiner 2:6

85 Tobias Kotzegger 2:5

78 Björn Brachmayer 2:4

71 Tobias Kotzegger 1:4

55 Enis Tahiri 1:3

48 Eigentor durch Philipp Günther Zechner 1:2

33 Sebastian Pirker 1:1

32 Johannes Waldner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.