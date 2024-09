FSC Pöls II gewinnt bei SG Weißkirchen/Lobmingtal II mit 3:0

Details Montag, 23. September 2024 20:28

Die Begegnung zwischen SG Weißkirchen/Lobmingtal II und FSC Pöls II endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für die Gäste. Die Mannschaft aus Pöls dominierte das Spielgeschehen und nutzte ihre Chancen eiskalt aus. Besonders Georg Agnoli zeigte mit zwei Toren eine herausragende Leistung. Trotz einiger Chancen und engagierter Aktionen gelang es dem Heimteam nicht, den Ball im Netz der Gegner unterzubringen.

FSC Pöls II setzt erstes Zeichen nach 38 Minuten

Das Spiel begann ausgeglichen, doch in der 38. Minute gelang FSC Pöls II der Führungstreffer. Elias Gmeinbauer nutzte eine Unachtsamkeit der Verteidigung von SG Weißkirchen/Lobmingtal II aus und schoss das 0:1. Diese Führung brachte den Gästen Sicherheit und sie konnten das Tempo weiter bestimmen. In der ersten Halbzeit gab es noch einige nennenswerte Aktionen, die allerdings nicht von Erfolg gekrönt war. Trotz einer Soloaktion und einer Chance durch Kaltenegger auf Seiten der Heimmannschaft, blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Dominanz und Doppelpack von Agnoli

In der zweiten Halbzeit versuchte SG Weißkirchen/Lobmingtal II, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzielen. Steinwidder hatte in der 69. Minute eine große Chance, als er nach einem abgefälschten Schuss die Latte traf. Doch die Bemühungen blieben unbelohnt. In der 76. Minute erhöhte Georg Agnoli auf 0:2 für FSC Pöls II, nachdem das Heimteam unglücklich den Ball im eigenen Strafraum verlor. Entscheidung in der 90. Minute: nun machte Agnoli mit seinem zweiten Treffer alles klar und sorgte für den Endstand von 0:3. Dies war die Krönung einer beeindruckenden Leistung der Gäste.

Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten und besiegelte den verdienten Sieg von FSC Pöls II. Während das Heimteam zahlreiche Chancen ungenutzt ließ, zeigten sich die Gäste effizient und nutzten ihre Möglichkeiten optimal. Besonders auffällig war die Defensive der Gäste, die trotz des Drucks von SG Weißkirchen/Lobmingtal II standhielt und keine Gegentore zuließ.

1. Klasse Mur/Mürz A: SG Weißkirchen/Lobmingtal II : FSC Pöls II - 0:3 (0:1)

94 Georg Agnoli 0:3

76 Georg Agnoli 0:2

38 Elias Gmeinbauer 0:1

