Torregen in Tragöß: SC Tragöß-St. Katharein überrollt SV Stanz II mit 9:0

Ein beeindruckendes Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen SC Tragöß-St. Katharein und SV Stanz II. Die Heimmannschaft dominierte die Partie von Beginn an und ließ den Gästen keine Chance, sich zu entfalten. Am Ende stand ein deutliches 9:0 auf der Anzeigetafel, wobei schon zur Halbzeit ein klares 7:0 feststand.

Blitzstart und frühe Tore

Bereits in der 14. Minute begann das Schützenfest, als Julian Schantl den SC Tragöß-St. Katharein mit 1:0 in Führung brachte. Nur zwei Minuten später, in der 12. Minute, erhöhte Felix Thaller auf 2:0. Die Gäste aus Stanz wirkten von Anfang an überfordert und konnten der Angriffswelle der Hausherren nichts entgegensetzen.

In der 19. Minute war es Nico Glösl, der das 3:0 erzielte und damit die pure Dominanz des SC Tragöß-St. Katharein unterstrich. Die Gäste hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine einzige Torchance, während die Gastgeber weiterhin offensiv agierten. Schon in der 23. Minute stellte Thomas Griessmaier auf 4:0, was die Überlegenheit des Heimteams eindrucksvoll untermauerte.

In der 36. Minute gelang Felix Thaller sein zweites Tor des Tages, als er zum 5:0 traf. Nur vier Minuten später, in der 40. Minute, war Christoph Hoffmann zur Stelle und erzielte das 6:0. Die Defensive von SV Stanz II fand kein Mittel, um die Angriffswellen der Gastgeber zu stoppen. Noch vor der Halbzeit, in der 41. Minute, setzte Thomas Griessmaier mit seinem zweiten Treffer zum 7:0 den Schlusspunkt unter eine katastrophale erste Hälfte für die Gäste.

Ungebrochene Angriffslust in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. In der 48. Minute verzeichneten die Gäste ihren ersten Schussversuch, der jedoch deutlich über das Tor ging. Auch in der zweiten Hälfte blieb der SC Tragöß-St. Katharein die tonangebende Mannschaft. Der Torhüter der Heimmannschaft, Ebsi, zeigte sich in der 50. Minute aufmerksam und verhinderte mit einer beherzten Aktion eine mögliche Torchance für die Gäste.

Markus Kurz war in der 58. Minute zur Stelle und erhöhte auf 8:0. Der Verteidiger des SV Stanz II hatte keine Chance gegen den wuchtigen Schuss von Kurz. In der 63. Minute zeigte Kurz erneut seine physische Präsenz, als er einen gegnerischen Verteidiger spektakulär abräumte.

Den Schlusspunkt setzte Moritz Stockreiter in der 71. Minute, als er zum 9:0-Endstand traf. Auch in der Schlussphase blieb der SC Tragöß-St. Katharein spielbestimmend und ließ keine weiteren Chancen für die Gäste zu. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete eine Partie, die von Anfang an von der Heimmannschaft dominiert wurde.

Der SC Tragöß-St. Katharein zeigte eine herausragende Leistung und feierte einen hochverdienten Sieg gegen den SV Stanz II. Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit hinweg kaum eine Chance und mussten eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

1. Klasse Mur/Mürz B: Tragöß/Kathar. : Stanz II - 9:0 (7:0)

71 Moritz Stockreiter 9:0

58 Markus Kurz 8:0

41 Thomas Griessmaier 7:0

40 Christoph Hoffmann 6:0

36 Felix Thaller 5:0

23 Thomas Griessmaier 4:0

19 Nico Glösl 3:0

14 Julian Schantl 2:0

12 Felix Thaller 1:0

