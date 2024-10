Kein Sieger bei Kindberg-Mürzhofen II gegen SV Oberaich

Details Montag, 30. September 2024 19:58

In einer spannenden Partie zwischen Kindberg-Mürzhofen II und dem SV Oberaich gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, jedoch wollte der Ball nicht ins Netz. Trotz intensiver Bemühungen und einigen vielversprechenden Möglichkeiten endete das Spiel in der 1. Klasse Mur/Mürz B mit einem gerechten 0:0. Sowohl die Heimmannschaft als auch die Gäste aus Oberaich hatten mehrfach die Gelegenheit, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch die Defensivreihen beider Teams hielten stand.

Frühe Chancen und intensive erste Halbzeit

Schon in den ersten Minuten des Spiels gab es erste Annäherungsversuche der Gäste aus Oberaich. Ein ungefährlicher Torschuss und ein gefährlicher Stanglpass in der 13. Minute zeigten, dass Oberaich gewillt war, das Spiel aktiv zu gestalten. Kindberg-Mürzhofen II hielt jedoch stark dagegen und kam seinerseits in der 28. Minute zu einer vielversprechenden Gelegenheit, der jedoch nichts einbrachte. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Remis, das dem Spielverlauf gerecht wurde. Beide Teams hatten ihre Momente, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Intensität zu. Bereits kurz nach Wiederanpfiff war es die Heimmannschaft, die erneut Druck aufbaute. Ein vermeintlicher Führungstreffer nach einem Freistoß wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt, sehr zum Unmut der heimischen Anhänger. Kindberg-Mürzhofen II blieb am Drücker und hatte durch einen Kopfball kurz darauf eine weitere Chance, die jedoch knapp übers Tor ging.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste aus Oberaich kamen in der 64. Minute nach einem Eckball gefährlich vor das Tor, der Heimtorhüter rettete jedoch mit einer Faustabwehr an die Latte. Beide Teams suchten bis in die Schlussminuten hinein den Weg zum Torerfolg. Kindberg-Mürzhofen II hatte in der 88. Minute eine Riesenchance, als man alleine vor dem Gästetorhüter auftauchte, jedoch an ihm scheiterte. Kurz vor Spielende drückte Oberaich noch einmal, doch ein Freistoß aus 20 Metern verfehlte sein Ziel.

