SV Oberaich triumphiert mit 9:1 gegen St. Marein/Lor. II

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:37

In einem einseitigen Match der 1. Klasse Mur/Mürz B dominierte der SV Oberaich die Gäste aus St. Marein/Lor. II mit einem beeindruckenden 9:1-Sieg. Schon in der ersten Halbzeit legte Oberaich den Grundstein für den Erfolg, während die zweite Halbzeit ein Torfeuerwerk für die Gastgeber darstellte. Besonders Armin Masovic und Dino Peckovic glänzten als herausragende Akteure mit mehrfachen Torerfolgen.

Frühe Führung für Oberaich

Von Beginn an zeigte der SV Oberaich seine Ambitionen und setzte die Gäste unter Druck. Schon in der 4. Minute demonstrierte das Heimteam seine Gefährlichkeit, als sie früh Akzente setzten. Der Durchbruch kam in der 16. Minute, als Thomas Wimmer die Führung für die Gastgeber erzielte. Mit einem präzisen Abschluss stellte er auf 1:0 für den SV Oberaich. Trotz einiger Bemühungen von St. Marein/Lor. II, die in der 28. Minute auf den Ausgleich drängten, gelang es ihnen nicht, den Rückstand aufzuholen.

Stattdessen konnte der SV Oberaich seine Führung noch vor der Halbzeitpause ausbauen. In der 33. Minute war es Stjepan Cosic, der das 2:0 für sein Team markierte. Mit dieser komfortablen Führung ging Oberaich in die Pause und konnte sich auf eine vielversprechende zweite Halbzeit einstellen.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich St. Marein/Lor. II kämpferisch und wurde in der 54. Minute belohnt, als Aldemir Amet Pelevan auf 2:1 verkürzte. Doch der Aufwärtstrend der Gäste wurde schnell gestoppt. Dino Peckovic stellte in der 71. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung für Oberaich wieder her, was der Auftakt zu einer Serie von Treffern war. Nur zwei Minuten später erhöhte Edin Bahtic auf 4:1.

In der 75. Minute schlug Dino Peckovic erneut zu und traf zum 5:1, bevor Armin Masovic in der 82. Minute das 6:1 erzielte. Peckovic und Masovic erwiesen sich als wahre Torjäger des Spiels. Peckovic machte seinen Hattrick in der 85. Minute perfekt und erhöhte auf 7:1.

Die Schlussphase des Spiels gehörte Armin Masovic, der mit einem Doppelschlag in der 90. Minute den Endstand von 9:1 besiegelte. Diese beeindruckende Leistung von Oberaich unterstrich die Dominanz des Heimteams an diesem Nachmittag.

Mit diesem deutlichen Sieg festigte der SV Oberaich seine Position in der Liga und zeigte einmal mehr seine Offensivstärke. St. Marein/Lor. II hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und die nächsten Spiele nutzen, um sich zu rehabilitieren.

Stimme zum Spiel:

Stefan Gletthofer (Sektionsleiter Oberaich): "Eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft, trotz einiger Rotationen und 2 Jugendspielern in der Startelf, die ihre Sache sehr gut gemacht haben gegen einen disziplinierten und guten Gegner. Das Spiel zeigte eine unserer größten Stärken, dass wir einen breiten Kader haben und trotzdem Spiele kontrollieren. Dies bestätigt der Fakt, dass diese Saison bereits 22 Spieler zum Einsatz gekommen sind."

1. Klasse Mur/Mürz B: Oberaich : St. Marein II - 9:1 (2:0)

90 Armin Masovic 9:1

90 Armin Masovic 8:1

85 Dino Peckovic 7:1

82 Armin Masovic 6:1

75 Dino Peckovic 5:1

73 Edin Bahtic 4:1

71 Dino Peckovic 3:1

54 Aldemir Amet Pelevan 2:1

33 Stjepan Cosic 2:0

16 Thomas Wimmer 1:0

