StayAtHome-Wordrap (43): Sebastian Gruber (Trofaiach II/1. Mur/Mürz B)

Details Sonntag, 17. Mai 2020 19:50

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der 1. Klasse Mur/Mürz B sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits dreiundvierzigste Teil kommt vom FC Stadtwerke Trofaiach II. Ligaportal.at konfrontierte Sebastian Gruber mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: Mit Laufeinheiten und verschiedenen Kraftübungen. Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: mit Pauli Leitner Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Meiner Meinung nach ja, da die Gesundheit jedes Menschen vorgeht. Homeoffice: Habe ich nicht Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Hat sich nichts verändert, sehr abwechslungsreich. Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Der Spaß mit dem Teamkollegen fehlt mir sehr. Diese Serie schaue ich aktuell: Game of Thrones Verschiebung der EM: Ist zwar schade, aber dennoch die richtige Entscheidung, da dieses Turnier ohne Fans unvorstellbar ist. Geisterspiele: Schade da die schöne Atmosphäre verloren geht, aber da führt kein Weg vorbei. Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände mehrmals täglich waschen. Lieblings-App: Spotify Challenges auf Instagram: Coole Idee, aber nichts für mich. Vorbild: Lionel Messi Lieblingsfilm: Interstellar Mein bester Gegenspieler war: Da gibt es einige Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Schwer zu sagen, die Leistung des gesamten Teams ist mir wichtiger.

