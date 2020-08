Heimsieg: Mitterdorf/M. sichert sich mit seinem 4:2 Erfolg 3 Punkte gegen Kalwang!

Details Sonntag, 30. August 2020 11:50

Am Samstagnachmittag traf, in der 1. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B, der SV Mitterdorf/M. auf den SV Union Kalwang. Das letzte Duell gewann Kalwang mit 5:2. Dieses Mal musste man eine 4:2 Niederlage hinnehmen. Mitterdorf/M. war nach der abgebrochenen Saison 2019/20 auf den 6. Tabellenplatz. Kalwang belegte zu diesem Zeitpunkt den 3. Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter den damaligen Tabellenführer Krieglach II. Geleitet wurde das Spiel von Franz Freißmuth. 60 Zuseher verfolgten diese Partie.

Jan Ulm bringt die Heimischen in Front

Nach nur 13 gespielten Minuten traf Jan Ulm zum 1:0 Führungstreffer für Mitterdorf/M. Nach dem guten Start legte die Heimmannschaft noch einmal nach und baute die Führung durch Stephan Allmer nach nur 16 Minuten auf 2:0 aus. In der 34. Spielminute war es wieder Jan Ulm, welcher gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Jedoch traf er nur die Stange. In der 35. Spielminute sah Markus Reichenfelser nach einem Foulspiel die erste Verwarnung in dieser Partie. In der Folge kamen Dominik Frischer von Kalwang und Julian Krenn von Mitterdorf/M. zu guten Chancen, welche jedoch ungenützt blieben. Kurz vor der Pause gelang Jacob Schöggl noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Der Unparteiische schickte beide Mannschaften mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause.

Mitterdorf/M. lässt nichts mehr anbrennen

Drei Minuten nach Wiederanpfiff holte sich Starlin Serrano Santos die gelbe Karte nach einem Foulspiel ab. In der 60. Spielminute durften die Heimischen Fans wieder jubeln, nachdem Julian Krenn nach einer hervorragenden Flanke zum 3:1 einköpft. In der 61. Minute bekamen Florian Sammer von Mitterdorf/M., wegen eines Foulspiels und Gernot Stocker von Kalwang wegen unsportlichen Verhaltens beide jeweils den Gelben Karton. Jan Ulm machte dann in der 74. Spielminute den Deckel drauf und traf zum 4:1. Nach 78 gespielten Minuten konnte Kalwang noch auf 4:2 verkürzen, jedoch änderte sich nichts mehr am Sieg der Heimischen. In der Schlussphase wurde es noch einmal Hecktisch und Markus Reichenfelser musste in der 88. Minute wegen unsportlichen Verhaltens mit Gelb-Rot vom Platz. In den letzten zehn Minuten sahen auf Seiten der Heimischen Marco Herzig (Kritik), Andreas Rosenmaier (unsportliches Verhalten) und Marc Fischer (Foulspiel) alle die Gelbe Karte. Auf Seiten der Gäste bekam Jürgen Jansenberger wegen unsportlichen Verhalten auch noch den Gelben Karton.

SV Mitterdorf/M. – SV Union Kalwang 4:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (13. Ulm), 2:0 (16. Allmer), 2:1 (45. Schlöggl), 3:1 (60. Krenn), 4:1 (74. Ulm), 4:2 (78. Frischer)

Gelb-Rote Karte: Reichenfelser (88. Kawang)

Stimme zum Spiel:

Emil Allmer (Trainer Mitterdorf/M.):

„Wir konnten eine schlechte Vorbereitung durch eine angaschierte und kampfbetonte Partie gegen Kalwang vergessen machen. Wir sind so in die Saison gestartet wie sich das Trainerteam sich das vorgestellt hat. Es war außerdem eine super Mannschaftsleistung.“

Bester Spieler: Stephan Allmer (Mitterdorf/M.)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten