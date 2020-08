Auswärtsdreier: Kammern entführt 3 Punkte bei Proleb II!

Details Sonntag, 30. August 2020 14:13

In der 1. Runde der 1.Klasse Mur/Mürz B traf am Samstag um 17:00 Uhr der FC Proleb II auf den FC Kammern. Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Jahre 2014 statt und endete mit einem 2:0 Sieg für Kammern. Auch dieses Mal konnte man Auswärts mit 3:1 gewinnen. Proleb II wechselte von der 1. Klasse Mur/Mürz A, wo man letzte Saison den 11. Platz belegte, in die 1. Klasse Mur/Mürz B. Kammern landete in der abgebrochenen Saison auf den 9. Tabellenplatz. 70 Zuseher waren mit von der Partie. Geleitet wurde das Spiel von Franz Fröis.

Doppelschlag von Kammern in der ersten halben Stunde

In den ersten fünf Minuten gab es leichte Vorteile für Proleb II. Die erste Großchance hatte allerdings Kammern nach 10. Minuten durch einen Freistoß. Grund zum Jubeln hatten die Auswärtsfans in der 20. Spielminute, als Fahrudin Zec zum 0:1 traf. Neun Minuten später, in der 29. Minute, erhöhte Lukas Lerch auf 0:2 und bejubelte mit seinen Spielern die zwei Tore Führung. Nach 30 gespielten Minuten sah Noureddine Talouk nach unsportlichem Verhalten die erste Verwarnung. Auch Yusuf Karaagac sah wegen unsportlichem Verhalten in der 41. Minute den Gelben Karton. Kurz vor der Pause verbuchte Kammern noch einen Stangenschuss. So beendete der Schiedsrichter mit einem 0:2 die 1. Halbzeit.

2 Ausschlüsse in Halbzeit 2

Nach 54 gespielten Minuten wurde es hektisch, als Alen Pedljic zuerst wegen unsportlichem Verhalten und in der gleichen Situation wegen Kritik zwei Mal Gelb sah. So musste Proleb II mit einem Mann weniger die Partie bestreiten. Aber in der 56. Spielminute kamen die Gäste, trotz Unterzahl, durch einen Strafstoß von Ali Nassar zum 1:2 Anschlusstreffer. Jedoch schwächte sich die Heimmannschaft wieder selbst als sich Kemal Pedljic in der 61. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte abholte. Mit zwei Mann mehr am Feld konnte Kammern in der 65. Spielminute auf 1:3 stellen und so war die 2 Tore Führung durch Yusuf Karaagac wieder vorhanden. Proleb II konnte nichts mehr am Ergebnis ändern und so blieb es beim 1:3.

FC Proleb II – FC Kammern 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (20. Zec), 0:2 (29. Lerch), 1:2 (56. Nassar), 1:3 (65. Karaagac)

Gelb-Rote Karte: Alen Pedljic (54. Proleb II)

Rote Karte: Kemal Pedljic (61. Proleb II)

Stimme zum Spiel:

Harald Harrer (Trainer Kammern):

„Der Sieg von uns geht voll in Ordnung. Unsere Chancenauswertung war leider nicht so gut und wir haben die letzten 25 Minuten mit 2 Mann mehr am Feld nicht gut genützt. Ein höherer Sieg hätte herausspringen müssen.“

Bester Spieler: Fahrudin Zec (Kammern)

