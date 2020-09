Heimsieg: Trofaiach II gewinnt zuhause gegen Langenwang mit 4:0!

Details Sonntag, 06. September 2020 10:10

In der 2. Runde der 1.Klasse Mur/Mürz B traf am Samstag um 17:00 Uhr der FC Trofaiach II auf den ATUS Langenwang. Das letzte Duell gewann Trofaiach II mit 4:1 und auch dieses Mal konnte man sich deutlich mit 4:0 durchsetzen. Für die Heimischen war dies der erste Auftritt in der Saison, da man letzte Woche Spielfrei hatte. Langenwang konnte sich letztes Wochenende mit 4:2 gegen Phönix Mürzzuschlag durchsetzen. Peter Schuhajek leitete diese Partie und 50 Zuseher sahen den 4:0 Heimsieg.

Richard Erik Florin Pribeagu bringt die Heimischen in Fürhung

Die erste Möglichkeit fanden die Gäste nach 8. Minuten durch Thomas Deutschmann vor, nachdem Harald Reithofer eine Flanke in die Mitte schlug. Nach 11 gespielten Minuten kam Thomas Deutschmann wieder vors der der Heimischen. Der Kopfball ging aber über das Tor. In der 21. Spielminute traf Richard Erik Florin Pribeagu für Trofaiach II zum 1:0. Einen Freistoß aus gut 20 Metern konnte der Gäste Tormann Andreas Weigl nach 25 gespielten Minuten parieren. In der 41. Minute konnte abermals Andreas Weigl einen Freistoß von Trofaiach II gut abwehren. Nach 45 gespielten Minuten schieckte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Halbzeitpasue.

Trofaiach II baut die Führung aus

In der 51. Minute mussten die Gäste Wechseln. Für den Verletzten Thomas Deutschmann kam Albert Ademaj neu in die Partie. In der 54. Spielminute erhöhte Samuel Magerl nach einem Stanglpass auf 2:0. In der 59. Minute traf Trofaiach II nach einem Freistoß nur das Lattenkreuz. Nach 74 gespielten Minuten erzielte Niklas Heiland nach schöner Vorbereitung das 3:0 für Trofaiach II. In der 84. Spielminute traf Antonio Ilic nach einer halbhohen Flanke mit dem Fuß zum 4:0 und machte den Deckel endgültig drauf. In einer Partie ohne eine einzige Verwarnung gewann Trofaiach II schlussendlich mit 4:0. Nächste Woche muss Trofaiach II nach Mitterdorf/M. und Langenwang spielt am nächsten Sonntag zuhause gegen Eisenerz.

FC Trofaiach II - ATUS Langenwang 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (21. Pribeagu), 2:0 (54. Magerl), 3:0 (74. Heiland), 4:0 (84. Ilic)

