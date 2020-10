Punkteteilung: Mitterdorf/M. teilt sich beim 2:2 gegen Proleb II die Punkte!

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 19:28

Am Samstagnachmittag traf, in der 8. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B, der SV Mitterdorf/M. auf den FC Proleb II. Es war das erste Duell dieser beiden Mannschaften gegeneinander, welches ohne Sieger blieb. Proleb II musste sich letzte Woche zuhause gegen Langenwang mit 1:3 geschlagen geben und auch Mitterdorf/M. musste auswäts eine 7:3 Niederlage gegen Krieglach II hinnehmen. 80 Zuseher waren mit von der Partie. Geleitet wurde das Spiel von Franz Gmeiner.

Proleb II geht durch Ali Nassar in Führung

Nachdem beide Mannschaften letzte Woche eine Niederlage einstecken mussten, wollte beide Teams sich von einer anderen Seite zeigen. Zunächst traf Ali Nassar für die Gäste in der 26. Spielminute zum 0:1 für die Gäste. Mitterdorf/M. ließ jedoch nicht lange auf eine Antwort warten und machten durch Stephan Allmer in der 27. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach 44 gespielten Minuten kam es zur ersten Verwarnung in dem Spiel. Diese sah der Torschütze zum 0:1 Ali Nassar nach einem Foulspiel. Kurz danach beendete der Unparteiische die 1. Halbzeit und schieckte beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Mitterdorf/M. holt durch Marco Herzig einen Punkt

Beide Teams kamen unverändert aus ihren Kabinen. Für die nächste Jubelszene sorgte Abubakar Suleman mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:2 in der 51. Spielminute. Somit gingen die Gäste erneut in Führung. Auch dieses Mal dauerte es nicht lange bis Mitterdorf/M. zurückschlagen konnte. In der 57. Minute erzielte Marco Herzig, ebenfalls mit seinen ersten Saisontreffer, den 2:2 Ausgleichstreffer und brachte sein Team wieder heran. Nach 83 gespielten Minuten sah Mehdi Mohammadi wegen unsportlichem Verhalten den Gelben Karton. Die erste Gelbe Karte für Mitterdorf/M. bekam Marcell Wallner ebenfalls wegen unsportlichem Verhalten. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und so blieb es bei dem 2:2. Proleb II spielt nächste Runde zuhause gegen Krieglach II und Mitterdorf/M. spielt auswärts bei Mürzzuschlag II.

SV Mitterdorf/M. – FC Proleb II 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (26. Nassar), 1:1 (27. Allmer), 1:2 (51. Suleman), 2:2 (57. Herzig)