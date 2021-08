Nicht aufzuhalten: Trofaiach II fährt gegen Langenwang Sieg Nummer vier ein

Details Montag, 30. August 2021 07:19

Die Zweitvertretung des FC Trofaiach kommt gegen den Atus Raika Langenwang zu einem klaren 5:1-Erfolg. Damit gelingt es auch eindrucksvoll die Siegesserie fortzusetzen. Derzeit hat es den Anschein, dass sich die Trofaiacher mit Niklasdorf matchen werden, was die Herbstkrone anbelangt. Da wird Langenwang wohl nur die Zuseherrolle einnehmen. Einmal mehr reicht es nur zu Mittelmaß.

Die erste Hälfte wird beiderseits flott geführt

Die jungen Trofaiacher führen ihren Erfolgslauf auch gegen Langenwang fort. Mit dem Punktemaximum und 17:2-Toren bleibt man dem Leader Niklasdorf damit dicht auf den Fersen. Was dann aber keine Selbstverständlich ist. Denn gerade bei noch unroutinierteren Spielern ist es oftmals der Fall, dass die Konstanz nicht immer gegeben ist. Der Lasselsberger-Truppe gelingt ein Auftakt nach Maß. Bereits in der 6. Minute kommt es zum 1:0. Samuel Magerl versenkt dabei einen sehenswerten Freistoßball. 9. Minute: Nach Pedijic-Vorarbeit ist es Niklas Heiland, der für das rasche 2:0 sorgt. Aber die Euphorie der Trofaiacher wird in der 15. Minute gebremst, als Markus Preininger das 2:1 erzielt. Jetzt sind die Lissy-Mannen drauf und dran und auszugleichen. Es geht aber mit dem 2:1 in die Halbzeitpause.

Die Heimischen sind das federführende Team

Die Hoffnungen der Langenwanger doch noch etwas auf die Reihe zu bringen, erfahren in der 52. Minute einen herben Dämpfer, als der 18-jährige Kemal Pedljic die Gunst der Stunde nützt und zum 3:1 einschiebt. Was dann so etwas wie die Vorentscheidung war. Denn in weiterer Folge lässt der Platzherr nichts mehr anbrennen und lässt dabei Ball und Gegner laufen. Dabei vergisst man auch nicht auf das Toreschießen und kann so etwas für die Tordifferenz tun. 74. Minute: Nach einem Eckball antizipiert Michael Pasler am schnellsten - neuer Spielstand: 4:1. Aber der Torhunger des Titelaspiranten war damit noch nicht gestillt. 80. Minute: Der 18-jährige Rumäne Richard Erik Florin Pribeagu legt mit dem 5:1 Torjägerqualitäten an den Tag. Was dann letztlich auch der deutliche Spielendstand war.

Stimme zum Spiel:

Alexander Lasselsberger, Trainer Trofaiach II:

"Einzig nach dem 2:1 sind wir kurzzeitig etwas ins Taumeln gekommen. Ansonsten aber waren wir stets das domonierende Team. In Summe betrachtet ist der Sieg aber etwas zu hoch ausgefallen."

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – Atus Raika Langenwang, 5:1 (2:1)

6 Samuel Magerl 1:0

9 Niklas Heiland 2:0

15 Markus Preininger 2:1

52 Kemal Pedljic 3:1

74 Michael Pasler 4:1

80 Richard Erik Florin Pribeagu 5:1

by: Ligaportal/Roo

