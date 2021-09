Seriensieger: Neueinsteiger Niklasdorf fegt auch Phönix Mürzzuschlag vom Platz

Details Sonntag, 05. September 2021 16:40

Phönix Mürzzuschlag hat den Start ins neue Fußballjahr nach fünf Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:6-Niederlage gegen Atus Niklasdorf verdaut werden. Niklasdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Phönix ist völlig chancenlos

Fabio Briza stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute zehn mit dem 1:0 zur Stelle war. Kevin Briza schoss die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer über die Linie (30.). Mit dem 3:0 von Stefan Scherer für Atus Raika Niklasdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Fabio Briza seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Das überzeugende Auftreten von Atus Niklasdorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Niklasdorf erfüll die Pflicht souverän

Manuel Ramljak schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 5:0 für Niklasdorf in die Höhe. Luca Streitmayer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Atus Raika Niklasdorf (82.). Schlussendlich setzte sich Atus Niklasdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Niklasdorf gerät Mürzzuschlag immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – ein geschossener Treffer stellt den schlechtesten Ligawert dar.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Atus Raika Niklasdorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit nur einem Gegentor hat Atus Niklasdorf die beste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz B. Niklasdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Mehr als sieben Tore pro Spiel musste Phönix Mürzzuschl. im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Atus Raika Niklasdorf kassierte insgesamt gerade einmal 0,2 Gegentreffer pro Begegnung.

Stimme zum Spiel:

Gerald Kraschitzer, Trainer Niklasdorf:

"Drei weitere Punkte, die sehr wichtig sind. Dabei haben wir vom Start weg alles unter Kontrolle gehabt. Aber die Gradmesser kommen erst, die Tabelle ist derzeit eine angenehme Momentaufnahme.

1. Klasse Mur/Mürz B: Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg – Atus Raika Niklasdorf, 0:6 (0:4)

10 Fabio Briza 0:1

30 Kevin Briza 0:2

35 Stefan Scherer 0:3

42 Fabio Briza 0:4

71 Manuel Ramljak 0:5

82 Luca Streitmayer 0:6

