Tag der offenen Tür: Trofaiach II schenkt Phönix acht Stück ein

Details Montag, 20. September 2021 18:53

Die Zweitvertretung von Trofaiach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Phönix Mürzzuschlag das Fell über die Ohren. An der Favoritenstellung ließ der FC Trofaiach II keine Zweifel aufkommen - nach 22 Minuten stand es bereits 4:0. Am Ende kam es für die Gastgeber noch dicker - Trofaiach siegte mit 8:0.

Bei Phönix Mürzzuschlag herrschte Tag der offenen Tür

In der 15. Minute ging FC Trofaiach II in Führung. Das 2:0 war das Verdienst von Matthias Merl. Er war vor 30 Zuschauern in der 20. Minute zur Stelle. Albin Shabani legte in der 35. Minute zum 3:0 für die Auswärtigen nach. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kemal Pedljic den Vorsprung der Gäste auf 4:0 (40.). Somit blickte die Zweiergarnitur des FC Trofaiach zur Pause auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Laurenz Rupert Baumgartner (65.), Shabani (75.) und Paul Lorenz Grgic (77.) bauten die komfortable Führung des Tabellenzweiten weiter aus. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Eric Orthaber, der das 8:0 aus Sicht der Lasselsberger-Elf perfekt machte (90.). Am Ende fuhren die Gäste einen deutlichen Sieg ein.

Trofaiach II bleibt weiterhin ohne Punkteverlust

Dabei demonstrierte FC Trofaiach II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Mürzzuschlag in Grund und Boden spielte. Durch diese Niederlage fiel Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg in die Abstiegszone auf Platz 13. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Phönix Mürzzuschlag bislang noch nicht. Der Angriff der Heimmannschaft ist mit drei Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Mur/Mürz B. Der FC Trofaiach II konnte sich gegen Mürzzuschlag auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Trofaiacher ist die funktionierende Defensive, die erst einen Gegentreffer hinnehmen musste. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Trofaiach II zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat Trofaiach II alle gewonnen.

1. Klasse Mur/Mürz B: Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg – FC Trofaiach II, 0:8 (0:4)

15 Marc-Michael Riesemann 0:1

20 Matthias Merl 0:2

35 Albin Shabani 0:3

40 Kemal Pedljic 0:4

65 Laurenz Rupert Baumgartner 0:5

75 Albin Shabani 0:6

77 Paul Lorenz Grgic 0:7

90 Eric Orthaber 0:8

Stimme zum Spiel:

Alexander Lasselsberger, Trainer Trofaiach II:

"Ich gratuliere meiner Mannschaft, es waren gegen Ende hin sieben Spieler aus der U-17 am Feld. Wir waren in allen Belangen überlegen. Sogar ein zweistelliger Sieg wäre möglich gewesen."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!