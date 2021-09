Derbysieg: Kammern lässt sich von Traboch überrumpeln

Details Montag, 27. September 2021 20:47

SV Traboch kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Der Gastgeber ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Kammern einen klaren Erfolg.

Nach dem ersten Durchgang war die Partie bereits entschieden

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Traboch bereits in Front. Hannes Jansenberger markierte in der dritten Minute die Führung. Der Favorit machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Martin Wolz (9.). Bernhard Karpf brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (35.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Jansenberger seinen zweiten Treffer nachlegte (43.). Der dominante Vortrag der Hausherren im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Jansenberger (48.), Daniel Gruber (55.) und Nino Stuhlpfarrer (79.) bauten die komfortable Führung der Heimischen weiter aus.

Mehr als ein Ehrentreffer für Kammern war bei diesem Spiel nicht drinnen

In der Schlussphase gelang Fahrudin Zec noch der Ehrentreffer für Kammern (80.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Bleimaier-Elf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Mit dem Sieg baute Traboch die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Trabocher vier Siege, ein Remis und kassierten erst eine Niederlage und sind nun seit drei Spielen unbezwungen. In dieser Saison sammelte der FC Kammern bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen diesen Gegner musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Traboch – FC Kammern, 7:1 (4:0)

3 Hannes Jansenberger 1:0

9 Martin Wolz 2:0

35 Bernhard Karpf 3:0

43 Hannes Jansenberger 4:0

48 Hannes Jansenberger 5:0

55 Daniel Gruber 6:0

79 Nino Stuhlpfarrer 7:0

80 Fahrudin Zec 7:1

Stimme zum Spiel:

Trainer Andreas Bleimaier, Trainer Traboch:

"Der Sieg war eigentlich nie gefährdet und hätte noch höher ausfallen können. Ich bin mit der Mannschaftsleistung zufrieden!"

by ReD

