Punkt statt Pleite für Trofaiach II: Pedljic erzielt späten Ausgleich!

Die Zweitvertretung von Trofaiach kam im Gastspiel bei der Reserve von Hinterberg trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV Hinterberg II vom Favoriten. 45 Zuschauer sahen in der Autohaus Stockreiter Arena Hinterberg eine recht ausgeglichene Begegnung, die in der ersten Hälfte noch mit Toren geizte, in der zweiten Halbzeit dagegen eine spannende Dramatik bot.

Die Heimmannschaft ging durch Lorenz Tormann in der 23. Minute in Führung. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Michael Pasler mit dem 1:1 für FC Trofaiach II zur Stelle (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Kemal Pedljic traf zum 2:1 zugunsten von Trofaiach II (57.). Die Gäste mussten den Treffer von Kerim Avdic zum 2:2 hinnehmen (73.). Hinterberg II stellte danke Rene Gössmann das 3:2 sicher (84.). Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Kemal Pedljic mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 86. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

SV Hinterberg II führt mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Hinterberg II momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Hinterberg II in dieser Zeit nur einmal gewann.

FC Trofaiach II nimmt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Mit 35 geschossenen Toren gehört Trofaiach II offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mur/Mürz B. FC Trofaiach II verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Trofaiach II, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Hinterberg II stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei Atus Raika Langenwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Trofaiach II EKRO TuS Krieglach II.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Hinterberg II – FC Trofaiach II, 3:3 (1:1)

23 Lorenz Tormann 1:0

40 Michael Pasler 1:1

57 Kemal Pedljic 1:2

73 Kerim Avdic 2:2

84 Rene Goessmann 3:2

86 Kemal Pedljic 3:3

