SC St.Barbara Youngsters II stoppt Talfahrt

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:54

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die Reserve von SC St.Barbara Youngsters mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von Hinterberg für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Für den Führungstreffer von SC St.Barbara Youngsters II zeichnete Florian Sammer verantwortlich (4.). Florian Gutmann war es, der in der zwölften Minute den Ball im Tor der Gastgeber unterbrachte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In Minute 53 bejubelte SC St.Barbara Youngsters II das 2:1. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte SC St.Barbara Youngsters II schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

SC St.Barbara Youngsters II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat SC St.Barbara Youngsters II etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zwölf. SC St.Barbara Youngsters II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC St.Barbara Youngsters II nur vier Zähler.

Den Kampf um die Klasse geht SV Hinterberg II in der Rückrunde von der neunten Position an. Nun musste sich der Gast schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen SC St.Barbara Youngsters II bleibt Hinterberg II weiterhin glücklos.

1. Klasse Mur/Mürz B: SC St.Barbara Youngsters II – SV Hinterberg II, 2:1 (1:1)

4 Florian Sammer 1:0

12 Florian Gutmann 1:1

53 Juergen Massenbichler 2:1

