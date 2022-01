Vom Paulus zum Saulus: Trofaiach II gibt Titelchancen aus der Hand

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 15:59

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mur/Mürz B der ATUS Raika Niklasdorf. Zwei Punkte dahinter lauert der EKRO TUS Krieglach II. Nächster Verfolger ist der SV Traboch, der mit acht Punkten Rückstand auf den Führenden, am dritten Tabellenplatz rangiert. Am 5.Tabellenplatz ist dann der FC Trofaiach II mit 22 Zählern aus 12 Begegnungen zu finden.Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Trofaich II-Trainer Alexander Lasselsberger stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen.

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Alexander Lasselsberger: "Wir sind mit einer neu formierten, sehr jungen Mannschaft gut in die Meisterschaft gestartet und haben in den ersten sieben Spielen 21 Punkte erkämpft. In der zweiten Hälfte des Herbstes konnten wir dann leider nur noch einen weitern Zähler auf unserem Konto verbuchen. Der Hauptgrund für diesen Bruch liegt aus meiner Sicht daran, dass bei unserer KM I im Herbst der Verletzungsteufel extrem zuschlug. Wir hatten dort bis zu 9 Ausfälle gleichzeitig, welche naturgemäß mit Spielern der KM II ersetzt werden mussten. Bei der KM II konnten wir diesen Aderlass nur durch Spieler unseren eigenen Nachwuchses ersetzten. Diese Unerfahrenheit und Unkonstanz führte dann zu einer eher schwächeren zweiten Saisonhälfte, was die Punkteausbäute betrifft."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Alexander Lasselsberger: "Unsere Mannschaft ist noch einmal etwas jünger geworden. Die jungen Spieler sind durchaus talentiert aber halt noch sehr unerfahren. Viele von ihnen schnuppern erstmals im Erwachsenenbereich."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Alexander Lasselsberger: "Abgänge: Vier weitere Spieler werden zur KM I hochgezogen. Zugänge: Nur aus unserem eigenen Nachwuchs (U16/U17)."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Alexander Lasselsberger: "Würden eigentlich eine Achse an erfahrenen Spielern benötigen. zwei bis drei wären schon ausreichend."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Alexander Lasselsberger: "Gott sei dank nicht. Corona reicht."

7 Spiele lang (21 Punkte) läuft es für den FC Trofaiach II wie am Schnürchen. In den darauffolgenden 5 Partien muss man sich dann aber mit einem Zähler begnügen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Alexander Lasselsberger: "Seit dem 10. Jänner stehen wir im Training."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Alexander Lasselsberger: "Ziel ist es die jungen Spieler zu entwickeln und so weit zu bringen, dass ihr Potenzial auch in einer Kampfmannschaft abzurufen ist."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Alexander Lasselsberger: "Eigentlich sehr gut. Ich habe nur zwei Spieler, welche sich noch zu keiner Impfung entschließen konnten."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Alexander Lasselsberger: "Ich glaube die zwei Mannschaften, welche in der Tabelle voran liegen (Niklasdorf und Krieglach) werden es sich untereinander ausmachen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Alexander Lasselsberger: "Die Losfee hat es mit dem ÖFB-Team sehr gut gemeint. Die Gegner Wales bzw. Ukraine/Schottland sind aus meiner Sicht für Österreich durchaus schlagbar."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Alexander Lasselsberger: "Ein Lionel Messi könnte glaub ich keiner Mannschaft schaden!"

Bild: FC Trofaiach

© Robert Tafeit