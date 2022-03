Aus Langweiler wird Spektakel: Rapid II - Krieglach II - 7 Tore in einer Hälfte

Details Sonntag, 27. März 2022 00:12

Im Spiel der Zweitvertretung von Rapid Kapfenberg gegen die Reserve von TuS Krieglach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von Kapfenberg II. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Torloser erster Spielabschnitt

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beide Mannschaften gehen sehr vorsichtig zuwerke. Geht es doch um ganz wichtige Punkte im Titelkampf. Die jungen Rapidler fanden in der ersten Hälfte zwei Torchancen vor. Die Gäste trafen einmal nur Aluminium (9.). Das war es dann soweit gewesen mit den Aufregern. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand der am Platz vorhandenen Zuseher damit rechnen, dass nach dem Seitenwechsel ein wahres Torfeuerwerk mit 7 Treffern gezündet wurde.

Jetzt geht so richtig die Post ab

Ferdauws Soltani brachte ASC Rapid Kapfenberg II in der 47. Minute nach vorn. Lukas Heribert Hirschler schoss für Krieglach II in der 55. Minute das erste Tor. Fabian Sommer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für die Gäste ein (56.). Dino Dimmel schockte EKRO TuS Krieglach II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Rapid Kapfenberg II (58./65.). TuS Krieglach II traf in Minute 88 zum Ausgleich. Kurz darauf traf Kapfenberg II in der Nachspielzeit zum 4:3 (93.). Letzten Endes ging ASC Rapid Kapfenberg II im Duell mit Krieglach II als Sieger hervor.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Rapid Kapfenberg II aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit acht Begegnungen hat Kapfenberg II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage fiel EKRO TuS Krieglach II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von TuS Krieglach II stets gesorgt, mehr Tore als Krieglach II (55) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Mur/Mürz B. Die gute Bilanz von EKRO TuS Krieglach II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte TuS Krieglach II bisher zehn Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für ASC Rapid Kapfenberg II ist SV Traboch (Samstag, 16:00 Uhr). Krieglach II misst sich am selben Tag mit SV St. Marein/St. Lorenzen II (15:00 Uhr).

Startformationen:

Rapid Kapfenberg: Florian Neureiter - Ferdauws Soltani, Moritz Clemens Zojer, Jakob Mutvar - Patrick Maier, Jan Steinhuber (K), Kenan Kacapor, Simon Hörmann - Ermin Abazi, Dino Dimmel, Leandro Thomas Balazs

Krieglach: Fabian Putz, Lukas Leitner, Tobias Lammer, Fabian Sommer, Nico Manuel Sterlinger, Florian Ramskogler (K), Lukas Heribert Hirschler, Luca Sebastian Zilavec, Lucas Hofbauer, Harald Leitner, Andreas Täubl



Kunstrasen Franz Fekete Stadion, 50 Zuseher, SR: Nemanja Bencun

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: ASC Rapid Kapfenberg II – EKRO TuS Krieglach II, 4:3 (0:0)

93 Simon Hoermann 4:3

88 Markus Preininger 3:3

65 Dino Dimmel 3:2

58 Dino Dimmel 2:2

56 Fabian Sommer 1:2

55 Lukas Heribert Hirschler 1:1

47 Ferdauws Soltani 1:0