Heimsieg: Kalwang schickt Krieglach II punktelos nach Hause

Nichts zu holen gab es für die Reserve von TuS Krieglach bei SVU Kalwang. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Gegen Kalwang setzte es für Krieglach II eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. EKRO TuS Krieglach II hatte mit 5:1 gesiegt.

Kalwang legt die Basis zum Erfolg

Die Gäste gingen in der 15. Minute in Front. Die passende Antwort hatte Markus Reichenfelser parat, als er in der 18. Minute zum Ausgleich traf. Gernot Stocker machte in der 28. Minute das 2:1 von SV Union Raika Kalwang perfekt. Für das 3:1 von SVU Kalwang zeichnete Christoph Pongratz verantwortlich (32.). Noch vor der Halbzeit legte Reichenfelser seinen zweiten Treffer nach (43.). Nach dem souveränen Auftreten von Kalwang überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Krieglach steht auf verlorenen Posten

Wenige Minuten später verkürzte TuS Krieglach II auf 2:4 (63.). Obwohl SV Union Raika Kalwang nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Krieglach II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2. Damit verloren die Krieglacher weiter an Terrain in der Tabelle bzw, im Kampf um den zweiten Tabellenplatz.

Für SVU Kalwang ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Kalwang verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. SV Union Raika Kalwang befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der Patzer von EKRO TuS Krieglach II zog im Klassement keine Folgen nach sich. Zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat TuS Krieglach II derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Krieglach II etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte EKRO TuS Krieglach II.

Nächster Prüfstein für SVU Kalwang ist SV Traboch (Samstag, 16:00 Uhr). TuS Krieglach II misst sich am selben Tag mit Atus Raika Langenwang (15:00 Uhr).

Startformationen:

Kalwang: Thomas Heiss - Johannes Klarmann, Markus Reichenfelser, Jürgen Jansenberger, Thomas Rieger - Fabian Schober, Alexander Neißer, Gernot Stocker (K), Tobias Rieger, Jacob Schöggl - Christoph Pongratz

Krieglach: Philip Sommer, Nico Manuel Sterlinger, Mag. Herbert Wieger (K), Fabian Sommer, Christian Bachhofer, Luca Sebastian Zilavec, Lucas Hofbauer, Florian Zenz, Harald Leitner, Lukas Leitner, Andreas Täubl



Sportplatz Kalwang, 50 Zuseher, SR: Stefan Ranzenmayr

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Union Raika Kalwang – EKRO TuS Krieglach II, 4:2 (4:1)

63 Herbert Wieger 4:2

43 Markus Reichenfelser 4:1

32 Christoph Pongratz 3:1

28 Gernot Stocker 2:1

18 Markus Reichenfelser 1:1

15 Herbert Wieger 0:1