In die Vollen: Leader Niklasdorf räumt gegen Phönix Mürzzuschlag ab

Details Samstag, 16. April 2022 08:55

Atus Niklasdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Niklasdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel bei Phönix Mürzzuschl. hatte Atus Raika Niklasdorf schlussendlich mit 6:0 für sich entschieden.

Phönix steht auf verlorenen Posten

Für den Führungstreffer von Atus Niklasdorf zeichnete Stefan Scherer verantwortlich (4.). In der 20. Minute erhöhte Noah Leitold auf 2:0 für den Tabellenprimus. Moritz Suta brachte Niklasdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (23.). Mit Toren von Leitold (35./43.) und Marco Pigneter (40.) zeigte Atus Raika Niklasdorf weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Luca Streitmayer das 7:0 für Atus Niklasdorf (44.). In der ersten Hälfte lieferte Mürzzuschlag eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Niklasdorf agiert ohne Fehl und Tadel

Der achte Streich von Niklasdorf war Fabio Briza vorbehalten (50.). Pigneter vollendete zum neunten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Schließlich war das Schützenfest für Atus Raika Niklasdorf beendet und Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg gnadenlos vorgeführt. Zumindest in der noch verbliebenen halben Stunde können sich die Gäste dann schadlos halten bzw. so das "Zehnertragerl" gerade noch abwenden.

Wer soll Atus Niklasdorf noch stoppen? Niklasdorf verbuchte gegen Phönix Mürzzuschl. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mur/Mürz B weiter an. Mit nur neun Gegentoren stellt Atus Raika Niklasdorf die sicherste Abwehr der Liga. Nur einmal gab sich Atus Raika Niklasdorf bisher geschlagen. Atus Niklasdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach der klaren Pleite gegen Niklasdorf steht Mürzzuschlag mit dem Rücken zur Wand. Im Sturm von Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war das Schlusslicht in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen Atus Raika Niklasdorf ist Phönix Mürzzuschl. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mur/Mürz B.

Während Atus Niklasdorf am kommenden Samstag die Zweitvertretung von SV Hinterberg empfängt, bekommt es Mürzzuschlag am selben Tag mit der Reserve von FC Proleb KM zu tun.

Startformationen:

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Daniel Kindermann, Moritz Suta, Stefan Scherer (K), Lukas Kraschitzer - Manuel Ramljak, Marco Pigneter, Kevin Briza, Noah Leitold - Luca Streitmayer

Phönix Mürzzuschlag: Fabian Haagen (K) - Robert Mursteiner, Faton Sadiku, Stanlay Abel Payano Berroa, Dionis Binakaj, Thomas Balcan, Nico Burghart - Leon Fabian Winter, Victor Daniel Payano Berroa - Jun Wei Ye, Anes Ismaili

Sportplatz Niklasdorf, 50 Zuseher, SR: Josef Schäffer

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Niklasdorf – Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, 9:0 (7:0)

60 Marco Pigneter 9:0

50 Fabio Briza 8:0

44 Luca Streitmayer 7:0

43 Noah Leitold 6:0

40 Marco Pigneter 5:0

35 Noah Leitold 4:0

23 Moritz Suta 3:0

20 Noah Leitold 2:0

4 Stefan Scherer 1:0