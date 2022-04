Voll auf Kurs: Leader Niklasdorf mit dem diskussionslosen Sieg gegen Hinterberg II

Details Samstag, 23. April 2022 12:03

Der Atus Raika Niklasdorf fertigte die Reserve von SV Hinterberg am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Hinterberg II zu Ende gegangen.

Der von WBI Leoben GmbH gesponserte Matchball zappelte gleich sechsmal im Hinterberger Tornetz.

Hinterberg wirft alles in die Waagschale

Atus Niklasdorf ging durch Fabio Briza in der 17. Minute in Führung. Nico Ebner schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (28.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit diesem Zweitore-Rückstand war die Truppe von Trainer Rene Pongratz noch recht gut bedient. Bei etwas mehr Nachdruck auf Seiten der Niklasdorfer wäre auch ein höheres Halbzeit-Resultat möglich gewesen.

Jetzt lässt Niklasdorf Ball und Gegner laufen

Marco Pigneter vollendete zum dritten Tagestreffer in der 49. Spielminute. Lukas Kraschitzer legte in der 55. Minute zum 4:0 für Niklasdorf nach. Manuel Ramljak überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für den Tabellenführer (59.). Der Treffer von Ebner in der 79. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Insgesamt reklamierte Atus Raika Niklasdorf gegen SV Hinterberg II einen ungefährdeten Heimerfolg für sich. Spielendstand: 6:0.

Wer soll Atus Niklasdorf noch stoppen? Niklasdorf verbuchte gegen Hinterberg II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mur/Mürz B weiter an. Der Defensivverbund von Atus Raika Niklasdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst neun kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur einmal gab sich Atus Raika Niklasdorf bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Atus Niklasdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

SV Hinterberg II holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Hinterberg II alles andere als positiv. SV Hinterberg II ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nächster Prüfstein für Niklasdorf ist die Zweitvertretung von FC Proleb KM auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Hinterberg II misst sich zur selben Zeit mit SV St. Marein/St. Lorenzen II.

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter, Trainer Niklasdorf:

"Die Burschen haben wieder souverän abgeliefert. Der Sieg war auch in dieser Höhe völlig gerechtfertigt. Jetzt gilt der Fokus schon der nächsten Runde. Da spielen wir das Derby bei Proleb II. Diese Begegnung zählte zu den absoluten Jahres-Highlights bei uns."

Startformationen:

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Daniel Kindermann, Stefan Scherer (K), Lukas Kraschitzer - Manuel Ramljak, Nico Ebner, Moritz Suta, Marco Pigneter, Noah Leitold - Fabio Briza

Hinterberg: Marcel Rois - Thomas Hernegger, Daniel Partalo, Emir Mujanovic (K), Mirko Matosevic - Lorenz Tormann, Jakob Obenaus, Marko Crnov, Kevin Limbacher, Vlado Topic - Sebastian Wallner

Sportplatz Niklasdorf, 80 Zuseher, SR: Michael Wagner

Bild: ATUS Niklasdorf

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Niklasdorf – SV Hinterberg II, 6:0 (2:0)

79 Nico Ebner 6:0

59 Manuel Ramljak 5:0

55 Lukas Kraschitzer 4:0

49 Marco Pigneter 3:0

28 Nico Ebner 2:0

17 Fabio Briza 1:0