Punkteteilung: Kalwang trotzt Rapid Kapfenberg II einen Zähler ab

Details Samstag, 30. April 2022 14:34

Die Reserve von ASC Rapid Kapfenberg trennte sich an diesem Freitag von SV Union Raika Kalwang mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte SVU Kalwang knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Alle vier Treffer fallen in Hälfte eins

Für das erste Tor sorgte Dino Dimmel. In der 13. Minute traf der Spieler von Rapid Kapfenberg II ins Schwarze. Leandro Thomas Balazs versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (18.). Christoph Pongratz schlug doppelt zu und glich damit für Kalwang aus (30./37.) - Halbzeitstand: 2:2.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Kapfenberg II 38 Zähler zu Buche. Offensiv konnte ASC Rapid Kapfenberg II in der 1. Klasse Mur/Mürz B kaum jemand das Wasser reichen, was die 61 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zwölf Spiele ist es her, dass Rapid Kapfenberg II zuletzt eine Niederlage kassierte.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich SV Union Raika Kalwang im Klassement auf Platz fünf. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von SVU Kalwang konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Kapfenberg II stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei Atus Raika Langenwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Kalwang die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen.

Startformationen:

Rapid Kapfenberg: Nick Hofmann - Gabriel Simunovic, Maximilian Baumann (K), Semir Vrbic, Liam Kaltenegger - Jakob Mutvar, Phillip Vinojcic, Stefan Wünscher - David Jörg Eberhard, Dino Dimmel, Leandro Thomas Balazs

Kalwang: Lukas Schneider - Johannes Klarmann, Thomas Rieger, Florian Kanitsch - Fabian Schober, Alexander Neißer, Gernot Stocker (K), Niklas Suppan, Tobias Rieger, Jacob Schöggl - Christoph Pongratz



HiWayArena, 50 Zuseher, Fabio-Luca Stadler

Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: ASC Rapid Kapfenberg II – SV Union Raika Kalwang, 2:2 (2:2)

37 Christoph Pongratz 2:2

30 Christoph Pongratz 2:1

18 Leandro Thomas Balazs 2:0

13 Dino Dimmel 1:0