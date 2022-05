Sektkorken knallen in Kürze: Niklasdorf reicht bei Krieglach II ein Punkt

Details Samstag, 07. Mai 2022 08:18

Mit Atus Niklasdorf und der Reserve von Trofaiach trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Niklasdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Die Überraschung blieb aus: Gegen Atus Raika Niklasdorf kassierte FC Trofaiach II eine deutliche Niederlage. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Atus Niklasdorf Glücksgefühle beschert.

Der ATUS Niklasdorf II ist drauf und dran sich in der 1. Klasse Mur/Mürz B den Meistertitel krallen.

Die Hausherren steigen auf das Gaspedal

150 Zuschauer sahen, wie Noah Leitold das 1:0 für die Gastgeber markierte. Marco Pigneter trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bevor es in die Pause ging, hatte Manuel Ramljak noch das 3:0 von Niklasdorf parat (41.). Die Überlegenheit des Tabellenführers spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Für Trofaiach gibt es nichts zu holen

Der Treffer von Pigneter in der 62. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte Atus Raika Niklasdorf gegen Trofaiach II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg. Den Niklasdorfern reicht nun im nächsten Spiel bei Krieglach II ein Remis, um den Meistertitel fixieren zu können. Vorausgesetzt die Krieglacher bleiben vorher in Hönigsberg gegen Phönix erfolgreich

Wer soll Atus Niklasdorf noch stoppen? Niklasdorf verbuchte gegen FC Trofaiach II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mur/Mürz B weiter an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Atus Raika Niklasdorf ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur neun Gegentore zugelassen hat. Nur einmal gab sich Atus Raika Niklasdorf bisher geschlagen. Seit neun Begegnungen hat Atus Niklasdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Trofaiach II den fünften Platz in der Tabelle ein. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat FC Trofaiach II derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Niklasdorf ist die Zweitvertretung von EKRO TuS Krieglach (Samstag, 15:00 Uhr). Trofaiach II misst sich am selben Tag mit FC Proleb KM II (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter, Trainer Niklasdorf:

"Obwohl wir kadermäßig etwas angeschlagen waren, vollbrachten die Burschen einen tollen Job. Mit einem hohen Tempo verschafften wir uns immer wieder über die Außenbahnen den nötigen Freiraum, den wir dann auch zu nützen wussten."

Startformationen:

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Daniel Kindermann, Stefan Scherer (K), Lukas Kraschitzer - Manuel Ramljak, Nico Ebner, Moritz Suta, Marco Pigneter, Kevin Briza, Noah Leitold -

Trofaiach: Pascal Zierler (K), Michael Pasler, Niklas Mitter, Simon Schmidt-Kloiber, Philipp Puntinger, Maximilian Trafela, Kemal Pedljic, Albin Shabani, Gabriel-Andrei Herbei, Rene Bonow, Niklas Heiland



Stadion Niklasdorf, 150 Zuseher, SR: Benedikt Weinhandl

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Niklasdorf – FC Trofaiach II, 4:0 (3:0)

62 Marco Pigneter 4:0

41 Manuel Ramljak 3:0

26 Marco Pigneter 2:0

19 Noah Leitold 1:0