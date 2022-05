Dritte Pleite von Atus Langenwang in Serie

Details Montag, 16. Mai 2022 17:17

Nichts zu holen gab es für Atus Raika Langenwang bei der Reserve von SV St. Marein/St. Lorenzen. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Marein/Lor. II die Nase vorn. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Atus Langenwang letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Das erste Tor des Spiels ging an den Gast. Allerdings gelang dies nur mithilfe von St. Marein II: 1:0 für Langenwang durch ein Eigentor in der neunten Minute. Bevor es in die Pause ging, hatte Rene Rischka noch das 1:1 von SV St. Marein/St. Lorenzen II parat (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Christian Karabina versenkte den Ball in der 54. Minute im Netz von Atus Raika Langenwang. St. Marein/Lor. II bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Harald Reithofer für den Ausgleich sorgte (58.). Acht Minuten später ging St. Marein II durch den zweiten Treffer von Rischka in Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marco Valentino Botoroaga für einen Treffer sorgte (94.). Schließlich sprang für SV St. Marein/St. Lorenzen II gegen Atus Langenwang ein Dreier heraus.

Die drei Punkte brachten für St. Marein/Lor. II keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat St. Marein II momentan auf dem Konto.

Langenwang führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Atus Raika Langenwang verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. SV St. Marein/St. Lorenzen II hat die Krise von Atus Langenwang verschärft. Langenwang musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

St. Marein/Lor. II stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SC St.Barbara Youngsters vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Atus Raika Langenwang SV Union Raika Kalwang.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV St. Marein/St. Lorenzen II – Atus Raika Langenwang, 4:2 (1:1)

94 Marco Valentino Botoroaga 4:2

66 Rene Rischka 3:2

58 Harald Reithofer 2:2

54 Christian Karabina 2:1

41 Rene Rischka 1:1

9 Eigentor durch David Woels 0:1