Rekordverdächtig: Rapid Kapfenberg II verabreicht Phönix gleich 13 Stück

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 09:43

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte die Reserve von Rapid Kapfenberg Phönix Mürzzuschl. mit 13:1 überrannt. An der Favoritenstellung ließ Kapfenberg II keine Zweifel aufkommen und trug gegen Mürzzuschlag einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte ASC Rapid Kapfenberg II bei Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg die volle Punktzahl eingefahren (4:2).

Rapid kann sich nach Herzenslust austoben

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Rapid Kapfenberg II bereits in Front. Dino Dimmel markierte in der ersten Minute die Führung. Leandro Thomas Balazs versenkte den Ball in der 18. Minute im Netz von Phönix Mürzzuschl. Dimmel gelang ein Doppelpack (20./23.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Kapfenberg II baute die Führung aus, indem Balazs zwei Treffer nachlegte (27./29.). Das Heimteam ließ den Vorsprung in der 31. Minute anwachsen. Durch ein Eigentor von Leon Fabian Winter verbesserte ASC Rapid Kapfenberg II den Spielstand auf 8:0 für sich (38.). Baumann legte in der 42. Minute noch ein Tor drauf Mürzzuschlag sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar mit 0:9 zurück.

Phönix wird zum Statisten degradiert

David Steinwidder überwand den gegnerischen Schlussmann zum 10:0 für Rapid Kapfenberg II (51.). Kapfenberg II schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 11:0 in die Höhe. Dimmel (73.) und Neureiter (83.) konnten sich dann ebenfalls noch in die Schützenliste eintragen. Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg kam kurz vor dem Ende durch Rojhat Eraslan zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab und das Debakel des Tabellenletzten war perfekt - Spielendstand: 13:1.

Bilanzen: Rapid II hui - Phönix pfui

Das Konto von ASC Rapid Kapfenberg II zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht Rapid Kapfenberg II kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Mit beeindruckenden 105 Treffern stellt Kapfenberg II den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz B. Nur zweimal gab sich ASC Rapid Kapfenberg II bisher geschlagen.

Im Angriff von Phönix Mürzzuschl. herrscht Flaute. Erst 13-mal brachten die Gäste den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 20 Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mürzzuschlag alles andere als positiv.

Die Defensivleistung von Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Rapid Kapfenberg II offenbarte Phönix Mürzzuschl. eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Mürzzuschlag steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Kapfenberg II mit aktuell 50 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist ASC Rapid Kapfenberg II zu Atus Raika Niklasdorf, zeitgleich empfängt Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen.

Startformationen:

Rapid Kapfenberg: Florian Neureiter - Maximilian Baumann, Ermir Krasniqi, Gabriel Simunovic, Jakob Mutvar - Leandro Thomas Balazs, Adrian Marinovic, Simon Hörmann, Kenan Kacapor - David Jörg Eberhard, Dino Dimmel (K)

Phönix Mürzzuschlag: Fabian Haagen (K) - Dominik Buchebner, Robert Mursteiner, Leon Fabian Winter, Fatlum Sadiku, Stanlay Abel Payano Berroa - David Oliver Harald Gratzer, Faton Sadiku, Sebastian Haagen, Dionis Binakaj - Jun Wei Ye



HiWay Arena, 50 Zuseher, SR: Franz Deutschmann

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: ASC Rapid Kapfenberg II – Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, 13:1 (9:0)

88 Rojhat Eraslan 13:1

83 Florian Neureiter 13:0

73 Dino Dimmel 12:0

53 Adrian Marinovic 11:0

51 David Steinwidder 10:0

42 Maximilian Baumann 9:0

38 Eigentor durch Leon Fabian Winter 8:0

31 David Joerg Eberhard 7:0

29 Leandro Thomas Balazs 6:0

27 Leandro Thomas Balazs 5:0

23 Dino Dimmel 4:0

20 Dino Dimmel 3:0

18 Leandro Thomas Balazs 2:0

1 Dino Dimmel 1:0