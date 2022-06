Auswärtssieg: Kalwang stellt in Kammern die Partie noch auf den Kopf

Details Samstag, 04. Juni 2022 21:04

Für FC Kammern gab es in der Heimpartie gegen SV Union Raika Kalwang, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Pflichtgemäß strich SVU Kalwang gegen Kammern drei Zähler ein. Kalwang hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 8:0 durchgesetzt.

Kammern hat vorerst die Nase vorne

Für das erste Tor sorgte Fahrudin Zec. In der siebten Minute traf der Spieler von FC Kammern ins Schwarze. Markus Reichenfelser war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Union Raika Kalwang (16.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Zec mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Zur Pause war Kammern im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Kalwang dreht die Partie noch um

Mit einem schnellen Doppelpack (64./67.) zum 3:2 schockte Christoph Pongratz den Gastgeber und drehte das Spiel. Das 4:2 für SVU Kalwang stellte Reichenfelser sicher. In der 68. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 80. Minute legte Andreas Anton Reiter zum 5:2 zugunsten von Kalwang nach. Kurz vor Schluss traf Noureddine Talouk für FC Kammern (93.). Schlussendlich reklamierte SV Union Raika Kalwang einen Sieg in der Fremde für sich und wies Kammern in die Schranken - Spielendstand: 3:5.

Verbesserungsfähige Bilanzen

Kurz vor Saisonende steht FC Kammern mit 19 Punkten auf Platz zehn. 29:85 – das Torverhältnis von Kammern spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Kammern alles andere als positiv. Die Misere von Kammern hält an. Insgesamt kassierte FC Kammern nun schon fünf Niederlagen am Stück.

SVU Kalwang befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. In den letzten fünf Partien rief Kalwang konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Kommende Woche tritt Kammern bei Atus Raika Langenwang an (Samstag, 14:45 Uhr), parallel genießt SV Union Raika Kalwang Heimrecht gegen Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg.

Startformationen:

Kammern: Tuna Kumbas, Ivan Maleta, Noureddine Talouk, Mario Kratzer, Kevin Kernbichler, Manuel Riedner (K), Marco Illmaier, Patrick Strimitzer, Fahrudin Zec, Onat Koc, Roland Hanler

Kalwang: Lukas Schneider - Florian Kanitsch, Johannes Klarmann, Markus Reichenfelser, Thomas Rieger - Fabian Schober, Alexander Neißer, Niklas Suppan, Tobias Rieger, Jacob Schöggl - Christoph Pongratz (K)



Sportplatz Kammern, 130 Zuseher, SR: Peter Bürscher

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Kammern – SV Union Raika Kalwang, 3:5 (2:1)

93 Noureddine Talouk 3:5

80 Andreas Anton Reiter 2:5

68 Markus Reichenfelser 2:4

67 Christoph Pongratz 2:3

64 Christoph Pongratz 2:2

45 Fahrudin Zec 2:1

16 Markus Reichenfelser 1:1

7 Fahrudin Zec 1:0