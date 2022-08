Klare Sache: Trofaiach II lässt Hinterberg II keine Chance

Details Samstag, 06. August 2022 19:11

Die Zweitvertretung von FC Trofaiach kam am ersten Spieltag zu einem 3:0-Sieg gegen die Reserve von SV Hinterberg. Damit konnte der erste Saison-Dreipunkter gutgeschrieben werden.

Trofaiach II ist der Herr im Haus

Die Trofaiacher waren vom Start weg das spielbestimmende Team. Philipp Puntinger trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Hinterberg II hat nicht viel zu vermelden

Puntinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Marc-Michael Riesemann überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Trofaiach II (60.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der Gastgeber gegen Hinterberg II.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von FC Trofaiach II mit dem SC Tragöß-St. Katharein. SV Hinterberg II hat das nächste Spiel am nächsten Freitag (19:30 Uhr) zuhause gegen Kalwang.

Startformationen:

Trofaiach: Pascal Zierler, Matthias Merl, Philipp Puntinger, Maximilian Trafela (K), Marc-Michael Riesemann, Richard Erik Florin Pribeagu, Denis Zec, Andreas Zechner, Rene Bonow, Benjamin Manfred Pieber, Niklas Mitter

Hinterberg: Marcel Rois, Daniel Partalo (K), Rene Gössmann, Dave Ramskogler, Thomas Hernegger, Raphael Gmeiner, Luka Mihajlovic, Florian Aigner, Vlado Topic, Jonas Bauer, Stefan Hohenthal

Stadion Trofaiach, 50 Zuseher, SR: Ruhollah Safizadeh

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – SV Hinterberg II, 3:0 (1:0)

60 Marc-Michael Riesemann 3:0

58 Philipp Puntinger 2:0

19 Philipp Puntinger 1:0