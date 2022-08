Spannende Partie: Last-Minute-Tor bringt Traboch den Sieg

Details Montag, 15. August 2022 17:42

Die Zweitvertretung von St. Marein/Lor. hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:4-Niederlage gegen SV Traboch lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Der Punkt war diesmal jedoch zum Greifen nah - Traboch fixierte den Sieg erst in der Nachspielzeit.

Nico Schickhofer traf dreimal

Ein wahres Torfestival wurde den 75 Besuchern am Trabocher Sportplatz geboten: Der SV Traboch ging in Führung - Nico Schickhofer hatte bei diesem Spiel sein Visier richtig eingestellt - sein erstes Tor traf er bereits in der 14. Minute. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als das Heimteam (Schickhofer) seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Die Antwort der Gäste folgte postwendend - noch bevor es in die Halbzeit ging, war Rene Rischka mit dem 1:2 für St. Marein II zur Stelle (45.). SV Traboch führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Der SV St. Marein/St. Lorenzen II geriet deutlicher in Rückstand, als SV Traboch auf 3:1 erhöhte (54.). Und wieder war es Schickhofer der den Ball im Netz unterbrachte. Das 2:3 von St. Marein/Lor. II stellte Kevin Geissler sicher (65.). Das 3:3 des Gasts bejubelte Leo Pliso (76.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Martin Wolz noch einen Treffer parat hatte (91.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte SV Traboch schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) tritt SV Traboch bei Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg an. St. Marein/Lor. II hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 27.08.2022 gegen die Reserve von Kindberg-Mürzhofen.

Startformationen:

Traboch: Lukas Schwaiger (K) - Daniel Sommer, Michael Plank, Markus Steinacher, Michael Pasler - Nino Stuhlpfarrer, Hannes Jansenberger, Christian Zahrnhofer, Marco Schickhofer - Martin Wolz, Nico Schickhofer

St. Marein-Lorenzen: Simon Facco - Moritz Breitler, Fabio Rust, Christian Krautgartner, Raphael Silly - Rene Rischka (K), Felix Urank, Paul Schabereiter, Lukas Walchhütter - Kevin Geissler, Yannick Jason Benjamin Weingärtner

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Traboch – SV St. Marein/St. Lorenzen II, 4:3 (2:1)

91 Martin Wolz 4:3

76 Leo Pliso 3:3

65 Kevin Geissler 3:2

54 Nico Schickhofer 3:1

45 Rene Rischka 2:1

41 Nico Schickhofer 2:0

14 Nico Schickhofer 1:0