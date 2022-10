Kantersieg: Mit einem 7:1-Erfolg pirscht sich Trofaiach II an die Spitze heran

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 11:19

Die Zweitvertretung von FC Trofaiach kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Trofaiach II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Trofaiach II lässt Ball und Gegner laufen

FC Trofaiach II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Puntinger traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Rene Bonow machte in der 23. Minute das 2:0 von Trofaiach II perfekt. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Puntinger seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Der dominante Vortrag von FC Trofaiach II im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Die Gäste stehen völlig auf verlorenen Posten

Matthias Josef Moser war es, der in der 48. Minute den Ball im Gehäuse von Trofaiach II unterbrachte. Dario Pejic (54.), Kevin Popp (67.) und Puntinger (79.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von FC Trofaiach II aufkommen. Den Vorsprung von Trofaiach II ließ Luca Stradner in der 88. Minute anwachsen. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem FC Trofaiach II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Trofaiach II macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Die bisherige Spielzeit von FC Trofaiach II ist weiter von Erfolg gekrönt. Trofaiach II verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. FC Trofaiach II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die Abstiegssorgen der Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Trofaiach II tritt am Samstag, den 15.10.2022, um 16:00 Uhr, bei Kindberg-Mürzhofen II an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Stojen/ESV Mürzzuschlag II SC Tragöß-St. Katharein.

Startformationen:

FC Trofaiach II: Pascal Zierler, Denis Zec, Laurenz Rupert Baumgartner, Michael Ahrer, Albin Shabani, Philipp Puntinger, Maximilian Trafela, Maurice Gschiel, Dario Pejic, Andreas Zechner, Rene Bonow (K)

Stojen/ESV Mürzzuschlag II: Elias Gruendler - Jakob Roßegger, Nico Jöbstl (K), Diart Gashi, Fabian Heger - Clemens Pink, Elton Loshaj, Matthias Josef Moser, Michael Haiden, Dionis Binakaj - Jakob Prasch



Stadion Trofaiach, 70 Zuseher, SR: Stefan Ranzenmayr

Fotocredit: FC Trofaiach

by: Roo

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 7:1 (3:0)

88 Luca Stradner 7:1

79 Philipp Puntinger 6:1

67 Kevin Popp 5:1

54 Dario Pejic 4:1

48 Matthias Josef Moser 3:1

41 Philipp Puntinger 3:0

23 Rene Bonow 2:0

4 Philipp Puntinger 1:0