Im Torrausch: Kindberg-Mürzhofen II kennt mit Hinterberg II kein Erbarmen

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:37

Die Zweitvertretung von Kindberg-Mürzhofen erteilte der Reserve von SV Hinterberg eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Kindberg-Mürzhofen II. Kindberg-Mürzhofen II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hinterberg II einen klaren Erfolg.

Timo Cavnicar trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Jonas Sander versenkte die Kugel zum 2:0 für Kindberg-Mürzhofen II (46.). Alexander Ebner legte in der 56. Minute zum 3:0 für die Gäste nach. Für das 1:3 von SV Hinterberg II zeichnete Marcel Rois verantwortlich (77.). Nach den Treffern von Nico Schretl (80.) und David Pichler (82.) setzte Sander (85.) den Schlusspunkt für Kindberg-Mürzhofen II. Kindberg-Mürzhofen II überrannte Hinterberg II förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kindberg ist die dominierende Manschaft. Vorallem der 12. Mann (der Auswärtssektor) ist stark vertreten. Der Hexenkessel kocht förmlich über Jonny, Ticker-Reporter

Mit 35 Gegentreffern hat SV Hinterberg II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur acht Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,89 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen Kindberg-Mürzhofen II steht Hinterberg II mit dem Rücken zur Wand. SV Hinterberg II musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hinterberg II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Im Tableau hatte der Sieg von Kindberg-Mürzhofen II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Mit dem Sieg knüpfte Kindberg-Mürzhofen II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Kindberg-Mürzhofen II fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Kindberg-Mürzhofen II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SV Hinterberg II tritt am kommenden Samstag bei Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg an, Kindberg-Mürzhofen II empfängt am selben Tag FC Trofaiach II.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Hinterberg II – Kindberg-Mürzhofen II, 1:6 (0:2)

85 Jonas Sander 1:6

82 David Pichler 1:5

80 Nico Schretl 1:4

77 Marcel Rois 1:3

56 Alexander Ebner 0:3

46 Jonas Sander 0:2

14 Timo Cavnicar 0:1