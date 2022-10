Liesingtal-Derby: Leader Traboch gibt sich in Kammern keine Blöße

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 04:01

Kammern steckte gegen SV Traboch eine deutliche 1:4-Niederlage ein. SV Traboch hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Lange Zeit kann Kammern Paroli bieten

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Außenseiter Kammern konnte sich sehr teuer verkaufen. Vor 150 Zuschauern traf Hannes Jansenberger zum 1:0 (54.). In der 59. Minute brachte Nico Schickhofer das Netz für SV Traboch zum Zappeln. Fahrudin Zec ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für FC Kammern. Das 3:1 für SV Traboch stellte Schickhofer sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Maximilian Wassler baute den Vorsprung der Gäste in der 82. Minute aus. Letzten Endes holte SV Traboch gegen Kammern drei Zähler - Spielendstand: 1:4.

FC Kammern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse gehen die Gastgeber in der Rückrunde von der achten Position an. In dieser Saison sammelte Kammern bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. SV Traboch hat die Krise von FC Kammern verschärft. Kammern musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

SV Traboch übernahm mit dem Sieg gegen FC Kammern die Tabellenführung. Mit 38 geschossenen Toren gehört SV Traboch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mur/Mürz B. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Traboch.

Kammern hat das nächste Spiel erst in 24 Wochen, am 02.04.2023 gegen die Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag. SV Traboch hat das nächste Spiel in 25 Wochen, am 08.04.2023 gegen die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen.

Startformationen:

Kammern: Azur Dokter, Kenan Custo, Manuel Riedner, Fahrudin Zec, Yusuf Karaagac, Romario Jelic, Anteo Simunic, Mario Kratzer (K), Sascha Willgruber, Arlind Sylanaj, Roland Hanler

Traboch: Florian Gmeiner - Daniel Sommer, Michael Plank, Markus Steinacher, Thomas Gallowitsch (K) - Fabian Brandl, Nino Stuhlpfarrer, Hannes Jansenberger, Christian Zahrnhofer - Martin Wolz, Nico Schickhofer



Sportplatz Kammern, 150 Zuseher, SR: Samy Baghdady

by: Roo

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Kammern – SV Traboch, 1:4 (0:0)

82 Maximilian Wassler 1:4

73 Nico Schickhofer 1:3

71 Fahrudin Zec 1:2

59 Nico Schickhofer 0:2

54 Hannes Jansenberger 0:1