Trofaiach kassiert Klatsche in Langenwang

Details Montag, 22. Mai 2023 21:54

Die Zweitvertretung von FC Trofaiach blieb gegen ATUS Langenwang chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch ATUS Langenwang wusste zu überraschen. Tore hatten beide Mannschaften dem Publikum im Hinspiel nicht geboten. Es hatte mit 0:0 geendet.

Philipp Puntinger brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Kosovar Loshaj trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Thomas Rosegger schnürte einen Doppelpack (25./35.), sodass ATUS Langenwang fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Das 4:1 für ATUS Langenwang stellte Rosegger sicher. In der 74. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Loshaj legte in der 80. Minute zum 5:1 für ATUS Langenwang nach. Am Ende kam ATUS Langenwang gegen Trofaiach II zu einem verdienten Sieg.

ATUS Langenwang hat nach dem souveränen Erfolg über FC Trofaiach II weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 59 geschossenen Toren gehört ATUS Langenwang offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mur/Mürz B. Nur dreimal gab sich ATUS Langenwang bisher geschlagen. Die letzten Resultate von ATUS Langenwang konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält Trofaiach II den fünften Tabellenplatz bei. Neun Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist ATUS Langenwang zu SC Tragöß-St. Katharein, zeitgleich empfängt FC Trofaiach II SV Traboch.

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Unsere Elf startete zwar etwas holpriger in das Spiel und geriet 0:1 in Rückstand. Gleich zu Beginn verletzte sich unser Kapitän Philip Hellerschmid, stellvertretend für ihn durfte Rene Pink die Schleife an sich nehmen und unsere Elf zum Sieg führen. In der 20. Minute war es dann soweit, unser Stürmer Kosovar Loshaj erzielte den ersten Treffer für uns mit der Vorarbeit von Thomas Rosegger. In der 25. Minute durfte dann auch endlich Thomas Rosegger anschreiben und in der 36. Minute legte er noch eines drauf. Die zweite Halbzeit war genauso stark, Harald Reithofer baute die Führung in der 74. Minute aus und Kosovar Loshaj schnürte den Sack zu, als er in der 79. Minute den Ball unter der Latte versenkte. Gratuliere den Jungs, richtig starke Leistung habt ihr gebracht. Wir schließen diese Runde mit einem Ergebnis von 5:1 ab und freuen uns bereits auf das nächste Wochenende."

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – FC Trofaiach II, 5:1 (3:1)

80 Kosovar Loshaj 5:1

74 Thomas Rosegger 4:1

35 Thomas Rosegger 3:1

25 Thomas Rosegger 2:1

20 Kosovar Loshaj 1:1

11 Philipp Puntinger 0:1

