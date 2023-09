Kammern schießt Tragöß-St. Katharein ab [Video]

Details Sonntag, 17. September 2023 10:55

Die Kammerner feierten auch im zweiten Heimspiel der Saison einen überzeugenden Sieg - dieses Mal gegen Tragöß - und zwar mit einem klaren Endstand von 5:0. Es war ein Match, das von Anfang bis Ende von Dominanz und Entschlossenheit der Gastgeber geprägt war. In Toren spiegelte sich das aber erst im zweiten Durchgang wieder - denn in der ersten Halbzeit fielen keine Tore.

Zahlreiche Chancen, doch keine Tore

Die erste Halbzeit des Spiels bot zahlreiche Chancen für die Gastgeber, aber sie hatten Schwierigkeiten, diese in Tore umzumünzen. Selbst ein Elfmeter blieb ungenutzt, und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. Dennoch zeigte die heimische Mannschaft bereits in dieser Phase des Spiels, dass sie gewillt war, die Kontrolle zu übernehmen.

Die zweite Halbzeit war eine völlig andere Geschichte. Kammern erhöhte den Druck auf die gegnerische Mannschaft erheblich und dominierte das Geschehen auf dem Spielfeld. Die Belohnung für diese kämpferische Leistung waren fünf verdiente Tore, die den klaren Sieg sicherten.

Starke Defensive

Prunkstück von FC Kammern ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Kammern.

Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Tragöß-St. Katharein bei.

FC Kammern setzte sich mit diesem Sieg von Tragöß/Kathar. ab und belegt nun mit neun Punkten den vierten Rang, während SC Tragöß-St. Katharein weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. Tragöß-St. Katharein wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt Kammern bei SV Union HP Anhänger Kalwang an, während Tragöß/Kathar. einen Tag zuvor die Reserve von FC Trofaiach empfängt.

Aufstellungen:

Kammern: Azur Dokter, Rene Hafner, Yaasin Ali Yussuf, Christoph Hubmann, Rene Juritsch, Mario Kratzer, Kevin Kernbichler, Florian Karner (K), Lukas Lerch, Rene Schicker, Manuel Riedner



Ersatzspieler: Mario Hoch, Moritz Kogler, Philipp Kain, Elias Leitner, Thomas Heiss, Noureddine Talouk



Trainer: Rene Schicker





Tragöß - St. Katharein: Richard Pollerus, Elias Hassane, Thomas Kothgassner, Maximilian Voller (K), Marvin Dollmann, Julian Schantl, Zsolt Lakatos, Thomas Hoffmann, Felix Thaller, Julian Traxler, Christoph Hoffmann



Ersatzspieler: Patrick Eberdorfer, Kevin Ortner, Christoph Straßegger, Simon Krenn



Trainer: Alfred Pichler

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Kammern – SC Tragöß-St. Katharein, 5:0 (0:0)

77 Rene Schicker 5:0

75 Rene Schicker 4:0

71 Rene Juritsch 3:0

51 Rene Schicker 2:0

48 Rene Schicker 1:0

