Trofaiach Reserve zerlegt die Zweitvertretung Stojen/Mürzzuschlag mit 6:1

Die Reserve von Trofaiach erteilte der Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für FC Trofaiach II. Trofaiach II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Dabei war das nach dreißig Minuten noch gar nicht so klar.

In der ersten halben Stunde passierte nicht viel - dann ging es los!

Luca Stradner brachte sein Team per Elfmeter in der 32. Minute nach vorn. Geschockt zeigte sich Stojen/ESV Mürzzuschlag II nicht. Nur wenig später war Ernst Maierhofer mit dem Ausgleich zur Stelle (38.).

Tor für Stojen/ESV Mürzzuschlag II zum 1:1! Maierhofer hat den Ausgleich geschossen und sich während dem Schuss verletzt, aber keine Panik auf der Titanic, er steht wieder! fctrofaiachultra, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Kevin Popp das 2:1 zugunsten von FC Trofaiach II (43.). Ein Tor auf Seiten des Tabellenprimus machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Nach der Pause legte die Seidl Truppe dann so richtig los

Popp schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Maurice Gschiel beseitigte mit seinen Toren (67./73.) die letzten Zweifel am Sieg von Trofaiach II. Trofaiach II baute den Vorsprung in der 79. Minute auf 6:1 aus. Letztlich feierte FC Trofaiach II gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Offensiv sticht Trofaiach II in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Trofaiach II setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Stojen/ESV Mürzzuschlag II wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert der Gast nur noch auf Platz neun. Im Angriff weist Stojen/ESV Mürzzuschlag II deutliche Schwächen auf, was die nur sechs geschossenen Treffer eindeutig belegen. Man musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Stojen/ESV Mürzzuschlag II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Stojen/ESV Mürzzuschlag II im Klassement weiter an Boden.

FC Trofaiach II tritt am Samstag, den 23.09.2023, um 16:00 Uhr, bei SC Tragöß-St. Katharein an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Stojen/ESV Mürzzuschlag II SV AT&S Hinterberg / Leoben II.

FC Stadtwerke Trofaiach II: Pascal Zierler (K), Laurenz Moser, Laurenz Rupert Baumgartner, Bastian Sorgmann, Ricco Klesch, Maximilian Trafela, Omid Rahimi, Maurice Gschiel, Luca Stradner, Fabio Edi Gmeiner, Kevin Popp



Ersatzspieler: Ivano Francesevic, Simon Graf, Matthias Merl, Maximilian Hänsler, Peter Müller, Jonas Maximilian Mader



Trainer: Manuel Seidl

Stojen/ESV Mürzzuschlag II: Georg Reisinger (K) - Faton Sadiku, Diart Gashi, Philipp Putzgruber, Mohammed Bara Alaabo, Fatlum Sadiku - Elton Loshaj, Dominik Hauer, Florian Allmer - Liridon Avdiu, Ernst Maierhofer



Ersatzspieler: Aziz Abdolla, Nico Hauser, Leon Lameraner



Trainer: Christian Scheifinger Bericht Florian Kober Foto FC Trofaiach

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 6:1 (2:1)

79 Peter Mueller 6:1

73 Maurice Gschiel 5:1

67 Maurice Gschiel 4:1

48 Kevin Popp 3:1

43 Kevin Popp 2:1

38 Ernst Maierhofer 1:1

32 Luca Stradner 1:0

