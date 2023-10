Kindberg-Mürzhofen II verliert die Tabellenführung

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 21:52

Die Reserve von Kindberg-Mürzhofen verlor gegen Tragöß/Katharein nicht nur das Spiel mit 1:3, sondern auch die Tabellenführung. Jetzt wird in der Liga erst einmal bis April pausiert.

Knappe Führung der Pichler-Truppe zur Pause

Die Partie war bis zum ersten Tor durchwegs ausgeglichen. Die knapp 100 Zuschauer sahen Chancen auf beiden Seiten. Felix Thaller brachte SC Tragöß-St. Katharein in der 36. Minute nach vorn. Ein Tor auf Seiten des Gastes machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Nach der Pause führte der Gast schnell mit 2:0

Tragöß-St. Katharein traf zum 2:0 (47.). Thomas Griessmaier brachte Tragöß in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (50.). Kindberg-Mürzhofen II markierte das 1:3 per Elfmeter (53.). In den letzten Minuten der Partie wurde es noch ein wenig ruppig. Unter dem Strich verbuchte SC Tragöß-St. Katharein gegen die Heimmannschaft einen 3:1-Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Tragöß-St. Katharein schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 15 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SC Tragöß-St. Katharein derzeit auf dem Konto. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kindberg-Mürzhofen II. Kindberg - Mürzhofen verlor die Tabellenführung.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine lange Spielpause. Weiter geht es für Kindberg-Mürzhofen II, wenn SV Union HP Anhänger Kalwang am 13.04.2024 zu Gast ist. Tragöß-St. Katharein bestreitet das nächste Spiel am selben Tag bei Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg.

Kindberg-Mürzhofen: Sebastian Ilgerl, Felix Doppelhofer, Julian Schneidhofer, Stefan Putzi, Benjamin Lohner (K), Jakob Wilfinger, Luca Schiester, Timo Cavnicar, Dominik Lohner, Luca Pregetter, Felix Kreidl



Ersatzspieler: Luca Steibl, Simon Steininger, Marvin Patzak, Mario Bruggraber, Stefan Grätzhofer



Trainer: Alexander Assigal

Tragöß - St. Katharein: Felix Mrak, Maximilian Voller (K), Moritz Rinnerhofer, Thomas Griessmaier, Matthias Riegler, Marvin Dollmann, Christoph Straßegger, Julian Schantl, Zsolt Lakatos, Felix Thaller, Christoph Hoffmann



Ersatzspieler: Richard Pollerus, Thomas Hoffmann, Elias Hassane, Simon Krenn



Trainer: Alfred Pichler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Kindberg-Mürzhofen II – SC Tragöß-St. Katharein, 1:3 (0:1)

53 Luca Schiester 1:3

50 Thomas Griessmaier 0:3

47 Christoph Strassegger 0:2

36 Felix Thaller 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.