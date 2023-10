Kammern holt mit einem 9:1 den Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 19:32

Die Fußballfans in Kammern sind im Freudentaumel, denn nach einem beeindruckenden Sieg gegen Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg hat der FC Kammern die Herbstmeisterschaft in der 1.Klasse Mur-Mürz gewonnen. Mit einem überzeugenden 9:1-Sieg in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause machten sie ihren Anspruch auf den Titel deutlich.

Zur Pause führte die Heimmannschaft mit 3:0 - Einwechselspieler gleich aktiv am Platz

Das Spiel begann mit vielversprechenden Chancen für FC Kammern, es dauerte eine halbe Stunde bis die Gastgeber in Führung gingen.

Starke Chance von den Gastgeber. Nummer 10. Juritsch knallt flach ins Eck, doch Goalie Haagen kann parieren. Niki, Ticker-Reporter

Nach einer Viertelstunde kam Yaasin Ali Yussuf aufs Feld und setzte gleich Akzente. In der 31. Minute, nach einem Lattenschuss von Yussuf, fiel der Ball vor die Füße von Rene Juritsch, der eiskalt einschoss und das 1:0 erzielte.

Kurz darauf, in der 38. Minute, erhöhte Yussuf auf 2:0, nachdem Juritsch den Ball perfekt vor dem Torwart platziert hatte. Wenig später, in der 43. Minute, trug ein unglückliches Eigentor zum 3:0 bei, und die erste Halbzeit endete mit diesem klaren Vorsprung für Kammern.

Am Ende wurden es zehn Tore und der Herbstmeistertitel

In der zweiten Halbzeit ließ der FC Kammern nicht nach, und die Tore fielen weiterhin. In der 53. Minute erhöhte Hubmann auf 4:0, gefolgt von einem Elfmeter, den Yussuf sicher zum 5:0 verwandelte. Dann, in der 71. Minute, zeigte Ex-Bundesliga-Spieler Schicker sein Können und schoss das 6:0 aus der Mittellinie.

Schicker war auch in den letzten Minuten des Spiels nicht zu bremsen und erzielte zwei weitere Tore in der 71. und 79. Minute. In der 87. Minute gelang Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg ein Ehrentreffer durch einen Elfmeter, den Berroa sicher zum 8:1 verwandelte.

Doch der FC Kammern hatte noch nicht genug und setzte in der 89. Minute mit einem weiteren Treffer von Juritsch zum 9:1 den Schlusspunkt.

Das Spiel endete schließlich mit dem überzeugenden Sieg des FC Kammern, der sie zum Herbstmeister in der Klasse Mur krönte. Mit einer starken Leistung vor der Winterpause haben sie ihre Ambitionen auf den Gesamtsieg in dieser Saison unterstrichen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nach der Pause weiter

Wer Kammern besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte die Heimmannschaft. Mit dem Sieg baute Kammern die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Kammern sieben Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird man die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen und um den Titel kämpfen.

Die Ausbeute der Offensive ist bei Phönix Mürzzuschlag verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Gäste verbuchten insgesamt zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Mürzzuschlag dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Für das nächste Spiel reist Kammern am 13.04.2024 zu TUS St. Stefan/L, am selben Tag empfängt Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg SC Tragöß-St. Katharein.

Kammern: Thomas Heiss, Rene Hafner, Christoph Hubmann, Rene Juritsch, Philipp Kain, Mario Kratzer, Kevin Kernbichler, Florian Karner (K), Lukas Lerch, Manuel Riedner, Tobias Herold



Ersatzspieler: Moritz Kogler, Yaasin Ali Yussuf, Elias Leitner, Lorenz Tormann, Rene Schicker, Azur Dokter



Trainer: Rene Schicker

Mürzzuschlag Phönix: Fabian Haagen (K) - Loris Gjonaj, Dominik Buchebner, Dominik Wutscher, Albdon Rizani, Lucas Ebner, Edonis Binakaj, Dionis Binakaj - Robert Shala, Sebastian Haagen, Nico Burghart -



Ersatzspieler: Robert Mursteiner, Victor Daniel Payano Berroa, Ardian Ademaj, Leuart Rizani



Trainer: Gerd Ablasser Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Kammern – Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, 9:1 (3:0)

88 Rene Juritsch 9:0

78 Rene Schicker 8:0

70 Rene Schicker 7:0

64 Christoph Hubmann 6:0

60 Yaasin Ali Yussuf 5:0

54 Christoph Hubmann 4:0

40 Eigentor durch Lucas Ebner 3:0

34 Yaasin Ali Yussuf 2:0

28 Rene Juritsch 1:0

