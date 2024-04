Rath-Doppelpack bringt ATUS Langenwang drei Punkte gegen SV Hinterberg/Leoben II

Details Montag, 22. April 2024 10:28

Am Samstag trafen die Reserve von SV Hinterberg/Leoben und ATUS Langenwang aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:1 für sich. Luft nach oben hatte ATUS Langenwang dabei jedoch schon noch. ATUS Langenwang war im Hinspiel gegen Hinterberg/Leoben II in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 8:1-Sieg eingefahren.

Blitzstart von Langenwang

ATUS Langenwang erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Rath traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Langenwanger nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil: Stefan Hohenthal war per Elfmeter zur Stelle und markierte das 1:1 von SV AT&S Hinterberg / Leoben II (20.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Rath für ATUS Langenwang zur Führung (44.).

Entscheidung fällt

Im zweiten Obwohl ATUS Langenwang nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Hinterberg/Leoben II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Mit 42 Gegentreffern hat Hinterberg/Leoben II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,82 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz von SV AT&S Hinterberg / Leoben II derzeit nicht. SV Hinterberg/Leoben II musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hinterberg/Leoben II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

ATUS Langenwang behauptet nach dem Erfolg über SV AT&S Hinterberg / Leoben II den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von ATUS Langenwang griffen die Räder ineinander, sodass ATUS Langenwang im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison von ATUS Langenwang verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

SV Hinterberg/Leoben II steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während ATUS Langenwang mit aktuell 25 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Hinterberg/Leoben II tritt am kommenden Samstag bei TUS St. Stefan/L. an, ATUS Langenwang empfängt am selben Tag SC Tragöß-St. Katharein.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Man muss sagen, dass das heute ein Arbeitssieg war. Es gibt für uns jedenfalls Luft nach oben, wir nehmen die drei Punkte aber natürlich mit und der Blick geht nach vorne."

Aufstellungen:

SV AT&S Hinterberg/Leoben II: Marcel Rois, Thomas Hernegger, Aliullah Ahmadi, Leon Oliver Knoll, Markus Walcher, Antonio Grgic, Kevin Limbacher, Stefan Hohenthal, Mahdi Kabiri, Leo Imafidon, Daniel Stocker (K)



Ersatzspieler: Leon Limbacher, David Brandner, Noah Sencar



Trainer: Josef Battisti

Langenwang: Nico Weigl - Felix Sebastian Paar, Michael Zächling (K), Alexander Kreidl, Dominik Payerhofer, Christoph Semlitsch - Viorel Socaci, Willi Roposch, Jakob Zächling - Christoph Rath, Kosovar Loshaj



Ersatzspieler: Christoph Rauch, Harald Reithofer, Fabian Sommer, Michael Franz Gastgeber, Marco Holzer, Marco Mario Hirschler



Trainer: Zorko Racic

1. Klasse Mur/Mürz B: SV AT&S Hinterberg / Leoben II – ATUS Langenwang, 1:2 (1:2)

44 Christoph Rath 1:2

20 Stefan Hohenthal 1:1

1 Christoph Rath 0:1

