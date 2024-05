Spektakulärer Auswärtssieg: ATUS Langenwang dominiert gegen TuS St. Stefan/L.

Details Montag, 06. Mai 2024 18:17

Am Samstagnachmittag erlebten die Fans ein wahres Torfestival, als ATUS Langenwang mit einer beeindruckenden Leistung TuS Wilding Transporte St. Stefan ob Leoben mit 7:1 besiegte. Das Spiel, das in der ersten Halbzeit bereits eine klare Richtung nahm, endete mit einem triumphalen Sieg für die Gäste, die ihre Überlegenheit auf dem Platz in jedem Aspekt des Spiels demonstrierten.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Bereits in der 5. Minute zeigte ATUS Langenwang ihre Absichten, als Christoph Rath mit einem präzisen Schuss die Gäste in Führung brachte. Die frühe Führung gab Langenwang Auftrieb und setzte TuS St. Stefan/L. unter Druck, die sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Der Druck von ATUS Langenwang hielt an, und in der 17. Minute verdoppelte Fabian Sommer die Führung, indem er eine weitere Chance für die Gäste nutzte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, erweiterte Fabian Putz den Vorsprung auf 0:3, was die Dominanz von Langenwang im ersten Durchgang unterstrich.

TuS St. Stefan/L. kämpft, aber Langenwang behält die Oberhand

Nach der Halbzeitpause zeigte TuS St. Stefan/L. Zeichen von Leben, als Michael Djak in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Diese Aufholjagd schien jedoch nur kurz das Momentum zu verschieben, da ATUS Langenwang ihre Dominanz auf dem Feld weiterhin demonstrierte. Kosovar Loshaj, der eine herausragende Leistung zeigte, traf in der 56. und erneut in der 63. Minute, wodurch er seinen Hattrick vervollständigte und den Spielstand auf 1:5 erhöhte. Die Gastgeber versuchten, durch Kopfballchancen in der 70. und 71. Minute Widerstand zu leisten, blieben jedoch erfolglos.

In den Schlussminuten des Spiels zeigte ATUS Langenwang keine Anzeichen von Nachlassen. Harald Reithofer erzielte in der 83. Minute das sechste Tor für die Gäste, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Kosovar Loshaj, der in der 84. Minute seinen vierten Treffer des Tages und das siebte Tor für Langenwang markierte. Dieser Schlusspunkt unterstrich die überwältigende Leistung von ATUS Langenwang und besiegelte den Endstand von 1:7.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit, und der Schlusspfiff in der 90. Minute bestätigte den deutlichen Sieg von ATUS Langenwang. Dieses Ergebnis spiegelt die Effektivität und die Angriffsstärke der Gäste wider, die im gesamten Spielverlauf eine dominante Leistung zeigten. Für TuS St. Stefan/L. war es ein schwerer Schlag, der die Mannschaft dazu zwingen wird, ihre Strategie zu überdenken, während ATUS Langenwang mit dieser beeindruckenden Leistung ihren Status in der Liga festigt.

1. Klasse Mur/Mürz B: TuS St. Stefan/L. : ATUS Langenwang - 1:7 (0:3)

84 Kosovar Loshaj 1:7

83 Harald Reithofer 1:6

63 Kosovar Loshaj 1:5

56 Kosovar Loshaj 1:4

48 Michael Djak 1:3

41 Fabian Putz 0:3

17 Fabian Sommer 0:2

5 Christoph Rath 0:1

