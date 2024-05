Kindberg-Mürzhofen II schießt TuS St. Stefan/L. aus dem Stadion

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:39

Im Rahmen der 14. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B erlebten die Zuschauer eine eindrucksvolle Vorstellung von Kindberg-Mürzhofen II, die TuS St. Stefan/L. mit einem beeindruckenden 8:0 besiegten. Von Anfang bis Ende dominierte das Heimteam das Spielgeschehen und zeigte eine herausragende Leistung auf dem Platz.

Explosiver Start und eine Halbzeit voller Action

Der Startschuss fiel, und Kindberg-Mürzhofen II ließ keine Zeit verstreichen, um den Ton anzugeben. Bereits in der 11. Minute brachte Jonas Schabereiter sein Team mit einem fantastischen Solo voran. Das frühe Tor setzte den Grundstein für das, was ein torreiches Spiel werden sollte. Nur 13 Minuten später verdoppelte Jakob Wilfinger die Führung, nachdem der gegnerische Torhüter einen Schuss von Tobias Pichler nicht festhalten konnte und Wilfinger den Abpraller nutzte.

Weiter ging der Torrausch in der 34. Minute, als Jakob Wilfinger erneut traf. Ein präziser Stanglpass ermöglichte es ihm, den Ball kaltblütig im Netz unterzubringen und das 3:0 zu erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Tobias Pichler auf 4:0, indem er eine hervorragende Flanke verwandelte.

Keine Gnade in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis Kindberg-Mürzhofen II weiter aufdrehte. Felix Doppelhofer traf in der 47. Minute zum 5:0, und Luca Schiester erhöhte durch einen Freistoß in der 55. Minute auf 6:0. Beide Tore zeigten die überlegene Technik und das starke Zusammenspiel des Heimteams.

Marvin Patzak trug sich in der 68. Minute mit einem starken Abschluss nach einer Vorlage von Simi in die Torschützenliste ein, was das 7:0 bedeutete. Als ob das nicht schon beeindruckend genug wäre, krönte Luca Pregetter seine Leistung mit einem Superabschluss vom 16er ins lange Eck zum 8:0-Endstand in der 84. Minute.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und Kindberg-Mürzhofen II fuhr fort, die Kontrolle über das Spiel zu behalten, auch wenn das Spiel längst entschieden war. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich einen denkwürdigen Abend für Kindberg-Mürzhofen II, während TuS St. Stefan/L. das Spiel sicherlich schnellstmöglich vergessen möchte.

Mit diesem Sieg setzt Kindberg-Mürzhofen II ein starkes Zeichen in der Liga und zeigt, dass sie ein Team sind, mit dem man in dieser Saison rechnen muss. Die Spieler verließen das Feld mit breiten Lächeln, und die Fans jubelten über eine Performance, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Mur/Mürz B: Kindberg-Mürzhofen II : TuS St. Stefan/L. - 8:0 (4:0)

84 Luca Pregetter 8:0

68 Marvin Patzak 7:0

55 Luca Schiester 6:0

47 Felix Doppelhofer 5:0

44 Tobias Pichler 4:0

34 Jakob Wilfinger 3:0

24 Jakob Wilfinger 2:0

11 Jonas Schabereiter 1:0

Details

