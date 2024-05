FC Trofaiach II erkämpft sich einen 2:1 Erfolg gegen SC Tragöß-St. Katharein

Details Sonntag, 19. Mai 2024 14:30

In einem ausgeglichenen Match der 15. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B sicherte sich der FC Trofaiach II einen knappen, aber verdienten 2:1 Sieg gegen den SC Tragöß-St. Katharein. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Gäste, behauptete sich Trofaiach mit einer soliden Leistung und sorgte damit für Freude unter den heimischen Fans.

Erste Halbzeit: Trofaiach führt mit 1:0 zur Pause

Das Spiel begann schwungvoll, beide Teams zeigten sich engaiert. Die ersten 30 Minuten sahen die Heimmannschaft in einer leicht überlegenenRolle, obwohl sich auch Tragöß einige Chancen erarbeitete. Ein Highlight war in der 29. Minute zu beobachten, als ein hoher Ball den Gästekeeper überlistete, aber knapp am Tor vorbeiging. Trotz der Anstrengungen von Tragöß, das erste Tor des Spiels gehörte den Hausherren: Martin Hübl traf in der 45. Minute nach einer präzisen Hereingabe von Simon Graf, was den Spielstand zur Halbzeit auf 1:0 für Trofaiach stellte.

Zweite Halbzeit: Trofaiach behält die Nerven - Tragöß drängt auf den Ausgleich

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag von Trofaiach, als Jonas Maximilian Mader direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute das 2:0 erzielte. Dieser Treffer gab den Gastgebern zunächst einen komfortablen Vorsprung.

Doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und kamen in der 73. Minute durch Thomas Griessmaier zum 2:1 Anschlusstreffer. Das Tor löste neue Energie bei Tragöß-St. Katharein aus, und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener, mit Chancen auf beiden Seiten.

Trotz einiger nervenaufreibender Momente und einer Drangphase von Tragöß in den letzten Minuten, verteidigte Trofaiach den Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff. Die Heimmannschaft, unterstützt durch strategische Wechsel und taktisches Geschick des Trainerduos Christian Stradner und Armin Graf, hielt dem Druck stand und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Der Sieg war ein Beweis für die Entschlossenheit und den Teamgeist von FC Trofaiach II, die trotz des Anschlusstreffers und der zunehmenden Druckphasen der Gäste, die Oberhand behielten.

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Trofaiach II: Pascal Zierler - Laurenz Moser, Andreas Pachner, Bastian Sorgmann, Bryan Allenstein - Benjamin Manfred Pieber, Marc-Michael Riesemann (K), Maurice Gschiel, Simon Graf - Martin Hübl, Jonas Maximilian Mader

Ersatzspieler: Marvin Rössler, Peter Müller, Michael Ahrer, Finn Arh

Trainer: Christian Stradner

Tragöß - St. Katharein: Richard Pollerus, Moritz Stockreiter, Thomas Kothgassner, Marvin Dollmann, Maximilian Voller (K), Thomas Griessmaier, Matthias Riegler, Daniel Schöggl, Christoph Straßegger, Alexander Hochsteiner, Felix Thaller

Ersatzspieler: Felix Mrak, Kevin Ortner, Moritz Rinnerhofer, Elias Hassane

Trainer: Günter Glösl

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Trofaiach II : Tragöß/Kathar. - 2:1 (1:0)

73 Thomas Griessmaier 2:1

47 Jonas Maximilian Mader 2:0

45 Martin Hübl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.