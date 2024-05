Heimsieg für FC Kammern gegen SVU Kalwang - Tabellenführer und Aufstiegskandidat

Details Sonntag, 19. Mai 2024 14:43

In einem knappen Match der 15. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B empfing der FC Kammern die Gäste von SV Union Kalwang. Das Duell endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Heimmannschaft, FC Kammern, nachdem beide Teams über die gesamte Spielzeit hinweg eine engagierte Leistung zeigten.

Zur Pause keine Vorentscheidung - Kalwang kämpfte sich zurück

Die Partie begann energiegeladen, wobei der FC Kammern bereits in der 21. Minute durch ein Tor von Rene Juritsch die Führung übernahm. Dieses frühe 1:0 setzte nicht nur die Gäste unter Druck, sondern begeisterte auch die knapp 200 Heimfans, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten. Der FC Kammern zeigte sich in den ersten Minuten stark und entschlossen, den Heimvorteil zu nutzen.

SVU Kalwang ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand nach und nach besser ins Spiel. Die Gäste erhöhten den Druck und konnten schließlich in der 40. Minute den Ausgleich erzielen. Ein gut durchdachter Angriff führte zum 1:1 durch Rene Juritsch, wodurch die Spannung auf dem Platz und auf den Rängen spürbar stieg. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Gleichstand, was die Zuschauer auf eine spannende zweite Hälfte hoffen ließ.

Spannende Schlussphase mit entscheidendem Tor in der 88. Minute

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball, und das Spiel wurde zunehmend intensiver. Das Spiel war bis dahin nicht entschieden - trotz kleinerer Unterbrechungen und der härteren Gangart beider Teams konnte zunächst kein weiterer Treffer erzielt werden.

Die entscheidende Phase des Spiels brach an, als der FC Kammern in der 88. Minute erneut in Führung ging. Ein guter Spielzug führte zum zweiten Tor für die Heimmannschaft, was das Ergebnis auf 2:1 brachte - Lukas Lerch besorgte somit dem Tabellenführer doch noch die erhofften drei Punkte.

Dieses Tor entfachte große Begeisterung unter den Fans des FC Kammern und setzte die Gäste aus Kalwang unter enormen Druck in den letzten Minuten des Spiels. Trotz aller Bemühungen gelang es SVU Kalwang nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit wurden zwei Gäste des Feldes verwiesen - Thomas Schober und Andreas Berger werden in der nächsten Woche im Kader fehlen.

Dieser hart erkämpfte Sieg in der heimischen Arena dürfte dem Team zusätzlichen Schwung für die kommenden Aufgaben in der Liga geben, während SVU Kalwang die Niederlage verdauen muss, aber Erkenntnisse aus diesem engen Match mitnehmen kann - man kann auch gegen den Tabellenführer mitspielen.

Aufstellungen:

FC Novochem Kammern: Thomas Heiss, Rene Hafner, Mario Hoch, Yaasin Ali Yussuf, Christoph Hubmann, Fahrudin Zec, Rene Juritsch, Philipp Kain, Lukas Lerch, Markus Steinacher, Manuel Riedner (K)

Ersatzspieler: Moritz Kogler, Kevin Kernbichler, Anteo Simunic, Azur Dokter, Nico-Alexander Mitterer, Noureddine Talouk

Trainer: Rene Schicker

Kalwang: Lukas Schneider - Johannes Klarmann, Jürgen Jansenberger, Andreas Anton Reiter, Tobias Rieger - Thomas Schober, Thomas Rieger, Gernot Stocker (K), Niklas Suppan - Andreas Jürgen Berger, Iva- Voislav Danaila

Ersatzspieler: Christian Stocker, Jan Gostentschnigg, Thomas Franz Gruber, Michael Schiestl

Trainer: Robert Rieger

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Kammern : Kalwang - 2:1 (1:1)

88 Lukas Lerch 2:1

38 Andreas Jürgen Berger 1:1

22 Rene Juritsch 1:0

