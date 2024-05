ATUS Langenwang feiert Sieg gegen FC Kammern

Details Montag, 27. Mai 2024 22:36

In einem umkämpften Match der 16. Runde in der 1. Klasse Mur/Mürz B dominierte ATUS Langenwang das Feld und erzielte einen 3:0-Sieg gegen FC Kammern. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit zeigte Langenwang eine herausragende Leistung in der zweiten Hälfte, angeführt von den eindrucksvollen Torschützen Fabian Putz und Viorel Socaci, die das Spiel zu ihren Gunsten entschieden.

Ein hart umkämpftes Patt

Das Spiel begann energisch. Beide Teams kämpften hart, um die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, wobei sich die Defensive von FC Kammern insbesondere in den ersten 45 Minuten als sehr robust erwies. Trotz einiger guter Chancen von Langenwang konnte keine der Mannschaften in der ersten Halbzeit einen Treffer erzielen, und so ging es mit einem Stand von 0:0 in die Pause.

Langenwang dreht auf

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit intensivem Wettbewerb, doch die Wende kam in der 60. Minute. Fabian Putz, unterstützt durch einen exzellenten Assist von Viorel Socaci, brach die Pattsituation und schoss das 1:0 für Langenwang. Dieses Tor löste einen Schub in der Mannschaft aus, und Langenwang begann, das Spiel zu dominieren.

In der 81. Minute erweiterte Fabian Putz mit einem brillanten Abschluss zum 2:0 die Führung. Der Jubel war groß, als Putz seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und seine herausragende Leistung für Langenwang krönte. Mit dem zweiten Tor schien der Widerstand von Kammern gebrochen zu sein, und Langenwang nutzte die sich bietenden Räume effektiv aus.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Viorel Socaci, der bereits einen Assist geleistet hatte, selbst zum Schützen wurde und das dritte Tor für Langenwang erzielte. Mit diesem Treffer zum 3:0 sicherte er den überzeugenden Sieg seines Teams. Das Spiel endete kurz darauf mit einem klaren Sieg für ATUS Langenwang, das seine Überlegenheit auf dem Platz unter Beweis gestellt hatte.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Wir hatten eine beeindruckende Kulisse von 412 Zuseher. Es war ein echtes Topspiel unserer Mannschaft mit Herz und Leidenschaft. Es war ein verdienter Sieg, großes Lob an Mannschaft und Trainerteam, Tabellenführung. Mit einfachen Worten: ein sehr schöner Tag für die Atus-Familie."

Aufstellungen:

Langenwang: Nico Weigl - Felix Sebastian Paar, Michael Zächling, Alexander Kreidl - Rene Pink (K), Jakob Zächling, Willi Roposch, Viorel Socaci - Christoph Rath, Fabian Sommer, Fabian Putz



Ersatzspieler: Christoph Rauch, Marco Holzer, Harald Reithofer, Michael Franz Gastgeber, Christoph Semlitsch, Thomas Rosegger



Trainer: Zorko Racic

FC Novochem Kammern: Thomas Heiss, Rene Hafner, Roland Hanler, Yaasin Ali Yussuf, Christoph Hubmann (K), Rene Juritsch, Philipp Kain, Kevin Kernbichler, Lukas Lerch, Markus Steinacher, Rene Schicker



Ersatzspieler: Moritz Kogler, Mario Kratzer, Anteo Simunic, Azur Dokter, Nico-Alexander Mitterer, Noureddine Talouk



Trainer: Rene Schicker

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang : Kammern - 3:0 (0:0)

90 Viorel Socaci 3:0

82 Fabian Putz 2:0

61 Fabian Putz 1:0

Details

