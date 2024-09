Torfestival in Oberaich: SV Oberaich triumphiert mit 8:2 gegen SK Stojen

Details Montag, 02. September 2024 19:39

Der SV Oberaich dominierte in einem torreichen Spiel gegen den SK Stojen und siegte eindrucksvoll mit 8:2. Schon früh legten die Hausherren den Grundstein für ihren Erfolg und zeigten über die gesamten 90 Minuten eine starke Leistung. Besonders Armin Masovic stach mit seinen vier Treffern hervor und führte seine Mannschaft zu einem deutlichen Sieg.

Frühe Führung und spannender Ausgleich

Bereits in der fünften Minute konnte Nebojsa Blagojevic die Hausherren mit 1:0 in Führung bringen. Doch der SK Stojen ließ sich nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 36. Minute erhielt Stojen einen Elfmeter, nachdem Prasch im Strafraum gefoult wurde. Jakob Prasch trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel schien nun wieder offen zu sein, doch nur zwei Minuten später stellte Armin Masovic die Führung für Oberaich wieder her. Mit dem 2:1 ging es dann in die Halbzeitpause.

Oberaichs Offensivfeuerwerk in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Oberaich seine Dominanz fort. In der 56. Minute erhöhte erneut Armin Masovic auf 3:1 und legte damit den Grundstein für eine starke zweite Halbzeit der Heimmannschaft. Die Gäste aus Stojen fanden keine Antwort auf die druckvollen Angriffe von Oberaich.

In der 64. Minute war es wieder Masovic, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:1 markierte. Der SV Oberaich ließ nicht nach und erhöhte in der 72. Minute durch Dominique Köck auf 5:1. Es war klar zu erkennen, dass die Gastgeber nicht gewillt waren, den Druck zu mindern, und weiterhin offensiv spielten.

Die Tore fielen nun fast im Minutentakt. Armin Masovic krönte seine herausragende Leistung in der 82. Minute mit seinem vierten Treffer und stellte damit auf 6:1. Doch Oberaich war noch nicht fertig. Justin Franz konnte in der 85. Minute das 7:1 erzielen und machte die Partie endgültig zu einer Demontage des SK Stojen.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem klaren 8:2 für den SV Oberaich. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und sicherten sich damit einen wichtigen Sieg in der 1. Klasse Mur/Mürz B.

1. Klasse Mur/Mürz B: Oberaich : SK Stojen - 8:2 (2:1)

90 Albert Zariqi 8:2

89 Armin Masovic 7:2

85 Justin Franz 6:2

82 Armin Masovic 5:2

72 Dominique Köck 4:2

64 Armin Masovic 4:1

56 Armin Masovic 3:1

39 Armin Masovic 2:1

38 Jakob Prasch 1:1

5 Nebojsa Blagojevic 1:0

