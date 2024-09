Kindberg-Mürzhofen II gewinnt bei SC Tragöß-St. Katharein

Details Montag, 09. September 2024 15:38

In einem unterhaltsamen Spiel der 1. Klasse Mur/Mürz B triumphierte Kindberg-Mürzhofen II gegen SC Tragöß-St. Katharein mit 6:3. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: neun Tore, spannende Zweikämpfe und wechselnde Führungen. Tragöß-St. Katharein startete stark, konnte jedoch die Überlegenheit der Gäste im zweiten Durchgang nicht kompensieren. Besonders auffällig war die offensive Power beider Teams, wobei Kindberg-Mürzhofen II letztlich die Nase vorn hatte.

Erste Halbzeit: Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe

Bereits in der sechsten Spielminute gelang den Gastgebern ein Traumstart. Nach einem Pass von Thaller erzielte Kurz das 1:0 für Tragöß-St. Katharein.

Herrlich geschossener Freistoss. Pollerus pariert. Beide sehr gute Aktion Kevin Ortner, Ticker-Reporter

Doch die Freude währte nicht lange. Schon sieben Minuten später glich Kindberg-Mürzhofen II durch einen sehenswerten Weitschuss von Hofbauer zum 1:1 aus. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen hatten.

In der 22. Minute gingen die Gastgeber erneut in Führung. Ein spektakulärer Weitschuss von Kothgassner, der als "Tor des Tages" bezeichnet wurde, brachte das 2:1 für Tragöß-St. Katharein. Doch Kindberg-Mürzhofen II ließ sich davon nicht beeindrucken. Nur fünfzehn Minuten später, in der 37. Minute, gelang Petry der erneute Ausgleich zum 2:2 mit einem platzierten Weitschuss.

Kurz vor der Halbzeitpause drehte Kindberg-Mürzhofen II das Spiel komplett. Ein Stanglpass von Leitner wurde souverän verwertet, und die Gäste gingen mit 3:2 in Führung. So endete eine turbulente erste Hälfte mit einem knappen Vorsprung für die jungen Spieler aus Kindberg.

Zweite Halbzeit: Kindberg-Mürzhofen II zieht davon

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Tragöß-St. Katharein, den Schwung aus der ersten Halbzeit mitzunehmen. Doch Kindberg-Mürzhofen II zeigte seine körperlichen Vorteile und setzte die Gastgeber unter Druck. In der 66. Minute baute Kindberg-Mürzhofen II die Führung weiter aus. Ein schneller Angriff über die rechte Seite, abgeschlossen durch Brugger, führte zum 4:2.

Nur fünf Minuten später, in der 71. Minute, gelang den Gästen das 5:2. Die Gastgeber begannen, auseinanderzufallen, was sich in der 77. Minute rächte.

Jetzt verfallen die Gastgeber leider. Schade um die gute Partie Kevin Ortner, Ticker-Reporter

Ein weiteres Tor für Kindberg-Mürzhofen II erhöhte den Spielstand auf 6:2. Trotz des klaren Rückstands zeigten die Gastgeber Moral und kamen in der 83. Minute durch einen Treffer auf 3:6 heran. Doch es war zu wenig, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute blieb es beim 6:3 für Kindberg-Mürzhofen II. Der Sieg war vor allem dem offensiven Druck und der körperlichen Überlegenheit der Gäste zu verdanken. Pollerus, der Torhüter der Gastgeber, zeigte trotz der sechs Gegentore eine starke Leistung, womit er eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Ein unterhaltsames Spiel endete somit mit einem verdienten Sieg für Kindberg-Mürzhofen II, die damit ihre Ambitionen in dieser Saison unterstrichen. Tragöß-St. Katharein zeigte trotz der Niederlage eine kämpferische Leistung, die Hoffnung auf weitere erfolgreiche Spiele in der Saison macht.

Aufstellungen: Tragöß - St. Katharein: Richard Pollerus, Markus Kurz, Thomas Kothgassner, Marvin Dollmann, Marvin Assinger, Nico Glösl, Alexander Hochsteiner, Zsolt Lakatos, Felix Thaller, Christoph Hoffmann (K), Sandro Valenti

Ersatzspieler: Felix Mrak, Moritz Stockreiter, Costel Suingiu, Elias Hassane, Daniel Hochsteiner

Trainer: Günter Glösl

- Kindberg-Mürzhofen: Ian Krenn - Julian Schneidhofer, Benjamin Lohner (K), Andreas Hofbauer, Markus Pirchegger, Dominik Lohner, Patrick Leitner - Mario Bruggraber, Jakob Pinitsch, Marcel Petry - Jakob Wilfinger

Ersatzspieler: Sebastian Ilgerl, Marvin Patzak, Fabian Lukas Assigal, Jan-Philipp Bruggraber, Luca Pregetter, Felix Doppelhofer

Trainer: Alexander Assigal Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Tragöß/Kathar. : Kindberg-Mürzhofen II - 3:6 (2:3)

88 Felix Thaller 3:6

81 Jakob Wilfinger 2:6

76 Fabian Lukas Assigal 2:5

70 Mario Bruggraber 2:4

40 Patrick Leitner 2:3

37 Marcel Petry 2:2

21 Thomas Kothgassner 2:1

13 Andreas Hofbauer 1:1

6 Markus Kurz 1:0

