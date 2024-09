St. Marein/Lorenzen II siegt 4:2 beim SK Stojen

Details Montag, 09. September 2024 16:05

In der 1. Klasse Mur/Mürz B konnte sich der SV St. Marein/St. Lorenzen II mit 4:2 gegen den SK Stojen durchsetzen. Die Partie, die am Sonntag ausgetragen wurde, bot den Fans zahlreiche Höhepunkte und Emotionen. Während die Gastgeber alles daran setzten, das Spiel zu drehen, erwiesen sich die Gäste als die effizientere Mannschaft und sicherten sich am Ende den ersten Sieg in der jungen Saison.

Frühe Führung und Ausgleich - zur Pause steht es 1:2

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich die Dynamik des Spiels. Während die ersten ernstzunehmenden Chancen von beiden Mannschaften noch nicht genutzt werden konnten, dauerte es bis zur 15. Minute, bis der SV St. Marein/Lor. II das erste Mal zuschlug. Patrick Daniel Pop brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die Antwort des SK Stojen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute erzielte Jakob Roßegger den Ausgleich. Eiskalt verwandelte er einen Elfmeter zum 1:1 und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

Doch St. Marein zeigte sich unbeeindruckt und ging erneut in Führung. Wieder war es Patrick Daniel Pop, der in der 22. Minute das 2:1 für die Gäste erzielte.

"Was für eine Chance für die Gäste, der Ball geht an die linke Stange und von dieser auf die rechte. Riesenglück für den Sportklub, dass der Ball nicht im Tor landet!" - Ticker Sportklub Stojen

Die restliche erste Halbzeit war geprägt von harten Zweikämpfen und einigen strittigen Situationen. Die Fans des SK Stojen forderten mehrfach einen Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ das Spiel weiterlaufen. Mit einer knappen 2:1-Führung für St. Marein/Lorenzen II ging es in die Halbzeitpause.

Rasante zweite Halbzeit und entscheidende Tore - am Ende steht ein Auswärtssieg

Nach der Pause kam der SK Stojen mit neuem Elan aus der Kabine. In der 47. Minute gelang Andreas Täubl der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Täubl setzte sich im Alleingang durch und sorgte dafür, dass das Spiel wieder völlig offen war.

Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. In der 69. Minute zeigte Ronny Eibl seine Klasse und brachte St. Marein/Lor. II mit 3:2 in Führung.

Tor für SV St. Marein/St. Lorenzen II zum 2:3! Nach einer Glanzparade von Reisinger geht der Ball dann doch ins Tor. - Ticker Sportklub Stojen

Nur fünf Minuten später erhöhte Daniel Bilanovic auf 4:2 und stellte somit die Weichen auf Sieg für die Gäste.

Trotz vollem Einsatz und weiterer Chancen konnte der SK Stojen nicht mehr zurückschlagen. Die Partie blieb spannend bis zum Schluss, doch letztlich gelang es den Hausherren nicht, den Rückstand zu verkürzen. Reisinger, der Torwart des SK Stojen, zeigte erneut eine starke Leistung und verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte St. Marein/Lor. II noch einmal, den Sack endgültig zuzumachen und forderte einen Elfmeter, doch der Schiedsrichter entschied sich dagegen.

Mit dem Schlusspfiff endete ein spannendes und intensives Fußballspiel, das die über 150 Zuschauer mit einer Heimniederlgae zurück ließ.. Der SK Stojen konnte trotz starker Leistung den Sieg nicht für sich verbuchen, während der SV St. Marein/St. Lorenzen II seine Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellte und die drei Punkte mit nach Hause nahm.

Aufstellungen: SK Stojen: Georg Reisinger - Martin Schrittwieser, David Rossmann, Jamie Schrittwieser, Marco Herzig - Jakob Roßegger, Clemens Pink, Andreas Täubl, Paul Tristan Weiß - Bernd Veitschegger, Lukas Leitner (K)

Ersatzspieler: Dominique Köck, Mika Kratochwil, Florian Leitner, Paul Reichmann, Daniel Martin Holzer

Trainer: Martin Schrittwieser

- St. Marein-Lorenzen: Simon Facco - Maximilian Koch, Manuel Eibl, Cristofer Amir Rafyi Munoz (K), Julian Josipovic - Daniel Bilanovic, Ronny Eibl, Gabriel Putar, Marvin Narnhofer, Paolo Raffaello Botoroaga - Patrick Daniel Pop

Ersatzspieler: Florian Höfer, Colin Drljepan, Christian Karabina, Colin Prassl, Patrick Aubrecht

Trainer: Davide Wetzstein

Bericht Florian Kober

Foto: Verein Marein-Lorenzen

