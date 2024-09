Torflut in Mürzzuschlag: TuS St. Stefan besiegt Phönix mit 8:1

Details Montag, 09. September 2024 17:09

In einer einseitigen Partie der 1. Klasse Mur/Mürz B setzte sich TuS Wilding Transporte St. Stefan ob Leoben mit einem klaren 8:1 gegen Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Anfang an und ließen dem Heimteam kaum eine Chance. Besonders Kevin Antoniol und Michael Djak brillierten mit mehreren Treffern. Phönix Mürzzuschlag konnte nur einen Ehrentreffer erzielen und war insgesamt chancenlos gegen die stark aufspielenden Gäste.

Auftakt zu einem einseitigen Duell - am Ende stand es 1:8

Frühe Führung für TuS St. Stefan - zur Pause steht es 0:5

Bereits nach zehn Minuten ging TuS St. Stefan/L. durch Robert Balta in Führung. Die Gäste nutzten eine frühe Unsicherheit in der Abwehr von Phönix und Balta traf zum 0:1. Die Führung beflügelte das Team von TuS St. Stefan und sie setzten ihren offensiven Spielstil fort. Nur zwölf Minuten später erhöhte Kevin Antoniol auf 0:2, indem er eine präzise Flanke im Netz unterbrachte.

Die Defensive der Gastgeber schien völlig überfordert, was sich in der 25. Minute erneut zeigte, als Dorian Stamenkovic auf 0:3 stellte. Das Heimteam hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Chancen und musste zusehen, wie die Gäste ein Tor nach dem anderen erzielten. Nur eine Minute später war es wieder Kevin Antoniol, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:4 erhöhte.

Auch kurz vor der Halbzeitpause ließ TuS St. Stefan/L. nicht nach. In der 45. Minute erzielte Kevin Antoniol, inzwischen als „Tooormaschine“ betitelt, sein drittes Tor und sorgte für den Halbzeitstand von 0:5. Die Mannschaft von Phönix ging mit hängenden Köpfen in die Kabine, während die Gäste ihren komfortablen Vorsprung genossen.

Dominanz der Gäste setzt sich fort - am Ende steht es 8:1

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. TuS St. Stefan blieb die dominierende Mannschaft und zeigte weiterhin starke Offensivaktionen. In der 56. Minute traf Michael Djak zum 0:6, nur um zwei Minuten später erneut zuzuschlagen und auf 0:7 zu erhöhen. Die Abwehr der Heimmannschaft fand kein Mittel gegen die schnellen Angriffe der Gäste.

In der 65. Minute setzte Marko Horvat den Torreigen fort und erhöhte auf 0:8. Damit war die Partie endgültig entschieden, doch Phönix zeigte zumindest etwas Moral und erzielte in der 76. Minute den Ehrentreffer durch Albdon Rizani. Dieser Treffer änderte jedoch nichts am dominanten Auftreten der Gäste, die das Spiel letztlich klar mit 8:1 gewannen.

In der letzten Viertelstunde passierte nicht mehr viel, und das Spiel endete mit einem hochverdienten Sieg für TuS St. Stefan. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und ließen Phönix Mürzzuschlag keine Chance. Für das Heimteam gilt es nun, die Defensive zu stabilisieren und aus den Fehlern zu lernen, um in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz B: Mürzzuschlag : TuS St. Stefan/L. - 1:8 (0:5)

76 Albdon Rizani 1:8

65 Marko Horvat 0:8

58 Michael Djak 0:7

56 Michael Djak 0:6

45 Kevin Antoniol 0:5

26 Kevin Antoniol 0:4

25 Dorian Stamenkovic 0:3

22 Kevin Antoniol 0:2

10 Robert Balta 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.